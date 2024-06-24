"Еженедельно" - Брестская милиция начала "мероприятия" в домах этих белорусов. Кому выписали штрафы?
Милиция начала рейды по домам сельских жителей в Брестском районе, а также "отработала" пять торговых объектов, в результате чего три человека получили "административку". В Брестском РОВД пояснили, в чем дело.
Так, “комплекс профилактических работ” правоохранители начали для привлечения к труду безработных, “снижения уровня алкоголизации населения”, а также повышения трудовой дисциплины в агропромышленных организациях.
Сотрудники Брестского РОВД вместе с работниками отдела образования, председателями сельских советов и не только уже провели “профилактическую отработку” Тельминского и Чернинского сельсоветов. В частности, посетили 22 граждан, которые состоят на различных учетах в отделе внутренних дел, четырех иностранцев, один “притон”, посмотрели, как живут две семьи, находящиеся в социально опасном положении.
В результате “профилактических мероприятий” пять человек привлекли к общественно полезному труду. А на торговых объектах и рядом милиция организовала рейды для выявления пьяных граждан, а также тех, кто распивает спиртные напитки. Так, трех человек привлекли к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
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С этой же целью милиция отработала также посты сторожевой охраны в сельскохозяйственных организациях. В Брестском РОВД отметили, что эти рейды оказали “профилактическое воздействие” на граждан, ведущих “антиобщественный образ жизни”.
“Указанные отработки сельских советов будут проводится еженедельно”, - добавили в ведомстве.
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