"Белавиа" пообещала вывезти белорусов из Израиля за деньги. Когда?

Опубликовано: 31.10.2023 13:52 , Обновлено: 31.10.2023

Белорусская авиакомпания "Белавиа" запланировала один прямой рейс из Тель-Авива до Минска. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Израиле.

Там отметили, что рейс будет гуманитарный, но “на коммерческой основе”. Самолет должен вылететь из Израиля 6 ноября (резервная дата – 9 ноября).

Зарегистрироваться на рейс разрешили только гражданам Беларуси и только по действительным документам.

Обновлено "Стоимость билета – 550 долларов. Время уже известно – приблизительно в 11:00", – рассказали @tochkaby в офисе авиакомпании в Тель-Авиве.

В посольстве отметили, что сейчас представительство Белавиа в Тель-Авиве “актуализирует сведения о белорусских гражданах в Израиле, желающих зарегистрироваться на рейс”.

“Выполнение рейса, его точная дата и время будут подтверждены дополнительно посредством индивидуального контакта”, — подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы подать заявку или узнать о ценах, в компании попросили “срочно” обращаться следующим образом:

+972 3 529 29 94/95;

israel@belavia.by;

Тель-Авив, ул. Фришман 8.

Ранее Телеграф писал, что 23 октября в посольстве Беларуси в Израиле заявили, вывезти граждан прямым рейсом Израиль — Беларусь, по словам чрезвычайного и полномочного посла Евгения Воробьева , “не представляется возможным” из-за действующих западных санкций.

В посольстве заявили, что не могут эвакуировать белорусов из Израиля из-за западных санкций