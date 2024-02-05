"Три кита" - В Минобороны назвали транснациональные компании опасностью для Беларуси

Опубликовано: 05.02.2024 10:32 , Обновлено: 05.02.2024

Начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии полковник Андрей Богодель назвал "три кита", которые "представляют наибольшую опасность" для Беларуси, по мнению авторов обновлённой Военной доктрины.

По словам Богоделя, у Беларуси “врагов нет, но есть недружественные страны”, а ” наибольшую опасность” представляют “страны коллективного Запада”, а также транснациональные компании и международные финансовые фонды и “различные террористические организации”.

Всё это предложили прописать в новой Военной доктрине Беларуси, при этом, выступая в эфире проекта БелТА “Страна говорит”, Богодель подчеркнул, что “Военная доктрина не существует в безвоздушном пространстве”.

“Правительством на уровне Совета министров принято решение о перечне недружественных стран и союзов, которые нам противостоят. И Военная доктрина - это выверенный документ, который соотносится со всей нашей внешней политикой”, - подчеркнул он.

Полковник пояснил, почему в Военной доктрине не называют какие-либо конкретные страны “врагами” Беларуси.

“Для каждого военного это будет как красная тряпка для быка”, - подчеркнул он и отметил, что авторы доктрины проводят чёткую границу между руководством страны и её народом.

“Самое главное, почему мы говорим про недружественные государства и союзы: мы отделяем политическое руководство от народов этих стран. И для народа мы как раз открыты. Мы поздравляем народы этих государств с праздниками, вводим для наших соседей безвизовый режим”, - пояснил Богодель.

Ранее Телеграф сообщил, что в обновлённой редакции Военной доктрины, которую в начале года вынесли на обсуждение, транснациональные корпорации рассматриваются белорусскими властями как “источники угроз”. По мнению авторов доктрины, они “являются теми субъектами международных отношений, которые, возможно, будут применять частные военные компании для дестабилизации обстановки”, в том числе, в Беларуси.

Генштаб причислил транснациональные корпорации к «источникам угроз» для Беларуси