"Это не шутки" - Белорусам пообещали бесплатный проезд на 1 день в троллейбусах и трамваях этого областного центра

Опубликовано: 31.03.2025 20:21 , Обновлено: 31.03.2025

В официальном Telegram-канале Витебского облисполкома сообщили, что поездка в троллейбусах и трамваях по областному центру будет бесплатной, но только один день. Журналист Telegraf.news узнал, когда именно и в честь чего такая щедрость.

“Это не шутки, а подарок жителям и гостям города от производственного объединения «Энергокомплект», которому завтра исполняется 33 года”, - [link href=“https://t.me/vitebsk_region_officially/35514” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале “Витебская область. Официально”.

Бесплатными решили сделать поездки 1 апреля .

Ранее Telegraf.news писал, что власти Могилевской области объявили в конце марта о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Согласно анонсированным изменениям, стоимость одной поездки в городском транспорте Могилевщины (автобусы и троллейбусы) решили увеличить на 10 копеек — с 80 до 90.

Могилёвщина вслед за Минщиной подняла плату за проезд. На сколько?

Также мы рассказывали, что повышение тарифов в Могилевской области произошло вскоре после аналогичного шага в Минской области. Новые тарифы закрепили в решении Минского облисполкома №295 от 19 марта, опубликованного 25 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Проезд в транспорте на Минщине подорожал на 12%. Сколько теперь стоит проездной?