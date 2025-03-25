Проезд в транспорте на Минщине подорожал на 12%. Сколько теперь стоит проездной?

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Опубликовано: 25.03.2025 08:07 , Обновлено: 25.03.2025

Минский областной исполнительный комитет принял решение повысить тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами в регулярном сообщении. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, сколько в завтрашнего дня будут стоить талончики в автобусах Солигорска, Молодечно или Жодино, и сколько придётся выложить за месячный проездной.

Новые тарифы закреплены в решении областного исполкома №295 от 19 марта, опубликованного25 марта на Национальном правовом интернет-портале. Как следует из текста документа, стоимость проезда подросла на 10 копеек, что составляет 11-12,5% от прежней цены:

фиксированный тариф на обычных и скоростных маршрутах вырос с 80 копеек до 90 копеек ,

, предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах — с 90 копеек до 1 рубля .

Соответственно, неизбежно подорожают и декадные и месячные проездные. Их стоимость отличается для больших и малых городов. Так, в таких городах, как Солигорск, Молодечно или Жодино (то есть в городах с населением от 50 до 250 тысяч человек) решением Миноблисполкома установлена следующая стоимость проездных:

на месяц — 39,43 рубля (было 35,05 рубля),

на декаду — 13,86 рубля (было 12,32 рубля).

В городах с населением до 50 тысяч человек стоимость проездных будет чуть меньше:

на месяц — 34,42 рубля (было 30,60 рубля),

на декаду — 12,06 рубля (было 10,72 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале года на 9-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов внесли изменения в решение о праве на бесплатный проезд для учащихся средних специальных учебных заведений. Теперь еще и третьекурсники столичных колледжей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Минские депутаты разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте еще одним учащимся