Могилёвщина вслед за Минщиной подняла плату за проезд. На сколько?

Опубликовано: 27.03.2025 15:44 , Обновлено: 27.03.2025

Вслед за Минской областью, власти Могилёвской области также объявили о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Новые цены, как ожидается, начнут действовать с 29 марта 2025 года. Информацию об этом распространило издание Mogilevnews со ссылкой на решение Могилёвского облисполкома.

Отметим, что на момент подготовки этой новости соответствующее решение облисполкома не было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале (pravo.by). Следовательно, оно пока не вступило в законную силу.

Согласно анонсированным изменениям, стоимость одной поездки в городском транспорте Могилёвщины (автобусы и троллейбусы) решили увеличить на 10 копеек — с 80 до 90 копеек . Тариф на проезд в городских автобусах экспрессных маршрутов также подняли на 10 копеек — с 90 копеек до 1 рубля . У водителя, как правило, квиток стоит ещё на 5 копеек дороже.

Изменения коснутся и пригородных перевозок. Стоимость одного километра пути подняли на 1 копейку:

на обычных маршрутах: с 10 до 11 копеек/км ;

; на скоростных маршрутах: с 12 до 13 копеек/км ;

; на экспрессных маршрутах: с 13 до 14 копеек/км .

Также облисполком установил минимальную стоимость проезда на пригородных маршрутах — не менее 90 копеек за одну поездку.

В решении говорится и о пересмотре стоимости проездных билетов на промежутки времени для городского транспорта. Однако, поскольку сам документ официально не опубликован, конкретные новые цены на проездные пока остаются неизвестными.

Повышение тарифов в Могилёвской области произошло вскоре после аналогичного шага в Минской области. О новых расценках сообщали журналисты Telegraf.news.

Проезд в транспорте на Минщине подорожал на 12%. Сколько теперь стоит проездной?

Вероятно, белорусы могут ожидать повсеместное увеличение стоимости проезда по всей Беларуси, как это чаще всего и происходит. Впрочем, бывают и исключения: например, в 2018 году тарифы на проезд подняли во всех регионах, кроме столицы.