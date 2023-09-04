«Это мужские моменты» - Экс-кандидат в президенты Беларуси похвастался убитым медведем

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Опубликовано: 04.09.2023 10:52 , Обновлено: 10.07.2024

Сергей Черечень, кандидат в президенты Беларуси в 2020 году, съездил в российскую Вологду, где подстрелил медведя. Трофеем похвастался в своем тг-канале.

“У меня много друзей-охотников. И часто партнеры приезжают в Беларусь поохотиться, — написал Черечень. — У нас в этом плане очень хорошая организация. В частных угодьях хороший зверь и неплохой сервис. Русские часто ставят нас в пример по отношению к живой природе. В Беларуси нет браконьерства, и деньги, уплаченные за трофей, идут на развитие экосистемы и увеличение популяции животных, а не на обогащение черного рынка отстрела животных”.

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Он рассказал, почему поехал охотиться на Волгу.

“Здесь популяция медведя превышает 10 000 особей. Это самый крупный хищник в нашем регионе. Кабана, волка или другое животное сложно встретить, а вот медведь под каждым кустом”.

Черечень рассказал, что для него охота — это «возможность абстрагироваться от городской суеты и провести несколько дней без телефона и со своими друзьями». По его словам, он не заядлый охотник. “Для меня важен сам факт спокойного единения с природой и возможность побыть наедине с собой. Без лишнего шума и спешки. Охота, как и рыбалка, — это умение ждать”.

По его мнению охота помогает вырабатывать характер. “На охоте нет манерных, есть цель и секунды для принятия решения”.

Супруга, по словам Череченя, к его увлечению относится нормально. “Это мужские моменты и она это понимает…” Правда, он не рассказал, почему считает проявлением мужества охоту на медведя с ружьём, а не, например, с голыми руками или одним кинжалом…

Кстати, ранее Телеграф писал, что Сергей Черечень заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые должны пройти в Беларуси в 2025 году:

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