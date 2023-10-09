Есть три варианта. В ЖКХ ответили на жалобы белорусов о плохой уборке подъездов

Опубликовано: 09.10.2023 07:38 , Обновлено: 09.10.2023

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали о жалобах белорусов на качество услуг по санитарному содержанию придомовых территорий и подъездов жилых домов. Замглавы ведомства Андрей Ромашко заявил, что у белорусов есть три варианта решения этой проблемы.

По словам Ромашко, проблема связана в первую очередь с нехваткой рабочих, которых можно было бы направить на уборку подъездов и дворов. В ЖКХ признали, что “поднять престиж данной профессии” можно только подняв дворникам заработную, но в этом случае неизбежно повышение тарифов для населения, сообщило агентство БелТА.

В Министерстве ЖКХ видят только три варианта решения проблемы, определиться с которым должны сами жильцы:

Ввести дифференцированный тарифа на уборку подъездов и дворов (в этом случае, по словам Ромашко, можно увеличивать частоту уборки с применением дополнительных средств. Отказаться от услуг специалистов ЖКХ, не оплачивать эту услугу, а организовать уборку территории собственными силами (по данным замминистра, к этому варианту часто прибегают в Брестской, Гродненской областях). Самостоятельно нанять организацию, которая будет убирать дом и придомовую территорию так, чтобы это устраивало жильцов. Однако, как отметили в министерстве ЖКХ, в этом случае платить за услуги придётся значительно больше.

Напомним, ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, насколько вырастут цены на услуги ЖКХ для белорусов грядущей зимой, по сравнению с прошлым годом. Ромашко озвучил конкретные суммы, которые белорусам придётся отдавать за жильё после включения в домах центрального отопления.

Насколько подорожают услуги ЖКХ для белорусов зимой 2023/2024? Замминистра назвал цены

В свою очередь заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик рассказал, к кому из белорусов могут прийти домой с «рейдами» его коллеги и пригрозил некоторым гражданам выселением.

Вплоть до выселения. В ЖКХ рассказали, к кому из белорусов могут прийти с «рейдами»