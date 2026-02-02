Есть -31,1℃. Суточные рекорды обновила в белорусских городах самая холодная ночь этой зимы

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Опубликовано: 02.02.2026 15:19 , Обновлено: 02.02.2026

В ночь с 1 на 2 февраля сразу на нескольких белорусских метеостанциях были побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха. По данным Белгидромета, холоднее всего минувшей ночью было на западной окраине Полесья: местная метеостанция "Полесская" (Лунинецкий район Брестчины) зафиксировала рекордное значение в -31,1℃. Впрочем, абсолютный суточный минимум побит всё же не был.

Согласно информации Белгидромета, абсолютный минимум для ночной температуры 2 февраля был зафиксирован в далёком 1970 году на авиационной метеорологической станции гражданская Гродно. Тогда столбики термометров опускались до -33,4℃. В этом году в эту дату, которую метеорологи пока называют самой холодной ночью этой зимы, до абсолютного рекорда морозы чуть не дотянули.

И всё же в некоторых городах местные суточные рекорды были побиты минувшей ночью:

на метеостанции “Высокое” температура опустилась до -24,2℃ (предыдущий рекорд - в 2012 году, -23,8℃);

на метеостанции в Столбцах - до -26,9℃ (предыдущий рекорд - в 2012 году, -25,1℃);

на метеостанции в Ганцевичах - до -28,9℃ (предыдущий рекорд - в 2012 году, -27,4℃);

на метеостанции в Ошмянах - до -27,8℃ (предыдущий рекорд - в 2012 году, -27,7℃);

на метеостанции “Полесская” – до -31,1℃ (предыдущий рекорд - в 2012 году, -27,8℃).

Кстати, в соседней Литве минувшей ночью было даже холоднее - там на одной из метеостанций недалеко от границы в Беларусью зафиксирован показатель в -34°С.

Напомним, оперативные прогнозы синоптиков показывают, что ещё как минимум пару дней в стране будут держаться экстремальные двадцатиградусные морозы, но в среднесрочных прогнозах уже маячит оттепель с плюсовыми значениями. Увы, она придёт не надолго. Посмотрели, какой сценарий специалисты обрисовали белорусов на первую декаду февраля.

Синоптики пообещали белорусам скорую оттепель, но короткую