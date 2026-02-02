Синоптики пообещали белорусам скорую оттепель, но короткую

📷 Фото

Опубликовано: 02.02.2026 07:52 , Обновлено: 02.02.2026

Белорусы пережили самую холодную ночь этой зимы. Оперативные прогнозы синоптиков показывают, что ещё как минимум пару дней в стране будут держаться экстремальные двадцатиградусные морозы, но в среднесрочных прогнозах уже маячит оттепель с плюсовыми значениями. Увы, она придёт не надолго. Посмотрели, какой сценарий специалисты обрисовали белорусов на первую декаду февраля.

Специалисты Telegram-канала “Метеовайб” поделились утренней температурной картой Беларуси, которая показала значения, каких этой зимой белорусы ещё не видели. До -30,7°С опустилась утром 2 февраля температура в районе автоматической метеостанции в Михалишках Гродненской области, а столичная метеостанция в Уручье зафиксировала значение в -27,2°С.

Согласно оперативным данным Белгидромета, тридцатки на термометрах белорусы вполне вероятно будут наблюдать в ближайшие три дня. В ночные и утренние часы температура может опускаться до -33°С.

Однако уже в среду, 4 февраля, по словам авторов Telegram-канала @nadvorie, циркуляция в нашем регионе переменится из-за того, что холодный антициклон начнёт смещаться на нижнюю Волгу.

“К ночи с 4 на 5-е, с юга на Беларусь выйдет тёплый фронт с обильными снегопадами и метелями, которые днём четверга распространятся на всю территорию страны. Потеплеет до -5..-11°С, а на юго-западе — до положительных температур ”, - дали свой прогноз специалисты.









По их прогнозу, за этим фронтом в Беларусь начнёт поступать воздушная масса с юга Европы, что обеспечит Беларуси краткосрочную оттепель. На время прохождения тёплого сектора циклона, смещающегося с Италии на запад Польши (по предварительным данным, это случится в пятницу, 6 февраля ), в нашей стране может установиться оттепельная погода с температурой 0..+2°С , моросью и туманами.

Увы, прогностическая модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) длительного потепления Беларуси не сулит. По предварительным прогнозам, уже в субботу, 7 февраля, у точки окклюзии над севером Украины старый циклон “регенерирует” и оформится в новый, даже более мощный.

Синоптики предполагают, что этот циклон пройдет “почти мимо” Беларуси, но за счёт поступления холода в его тыл температуры в Беларуси снова уйдёт в глубокий минус - до -10°..-15°С .

[inf]Напомним, что любые среднесрочные и долгосрочные прогнозы (более трёх суток) не являются высокоточными. Синоптики корректируют их в буквальном смысле каждый день, поскольку на погоду в конкретной местности влияет много факторов и атмосферных процессов, предсказать сильно заранее не представляется возможным.[/inf]

Между тем, западные метеорологические модели уже составил предварительный прогноз того, как в ближайшие месяцы будет развиваться полярный вихрь, от структуры которого напрямую зависит погода на европейском континенте. Новые данные указывают на то, что события могут развиваться по сравнительно редкому и потенциально опасному для Европы сценарию.

В марте ждать «Хавьер»? Синоптики спрогнозировали опасное расщепление полярного вихря