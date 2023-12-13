Минобороны объявило о "привлечении военнообязанных" белорусов. Где и когда?

Опубликовано: 13.12.2023 11:25 , Обновлено: 13.12.2023

Министерство обороны Беларуси во вторник, 12 декабря, объявило о привлечении ранее служивших военнообязанных белорусов к очередной проверке в войсках. На этот раз проверять по распоряжению командующего войсками Западного оперативного командования решили танковый батальон одной из механизированных бригад.

“В ходе проверки планируется доукомплектование батальона, снятие с хранения и подготовка к применению вооружения, военной и специальной техники, выполнение учебно-боевых задач”, - сообщили в ведомстве.

К этим работам решили привлечь и военнообязанных, в прошлом проходивших службу в танковых подразделениях войск командования. Ими “доукомплектуют” батальон, что, по заявлению Минобороны, станет “главной особенностью” нынешней проверки. Сколько именно бывших “танкистов” привлекут к участию в проверке, там не уточнили.

Сама проверка уже началась: в ведомстве показали, как танковое подразделение совершило марш в назначенный район в рамках проверки боеготовности.

“В ходе марша танки преодолели водную преграду по понтонному мосту. Мостовая переправа была оборудована в короткие сроки понтонно-мостовым подразделением 557-й инженерной бригады. Подразделение заняло район сосредоточения, приступило к подготовке вооружения, военной и специальной техники к использованию по назначению”, - рассказали в Минобороны.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров предложил внести поправки в закон “Об обороне”, чётко прописав порядок привлечения белорусов к “выполнению работ оборонного характера в мирное время”. Исходя из текста законопроекта, если он будет одобрен парламентом, белорусов смогут привлекать на добровольной основе, за вознаграждение и к строго определенным видам работ.

Совмин предложил привлекать белорусов к оборонным работам в мирное время