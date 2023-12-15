Минобороны Беларуси приказало ПВО выдвинуться в "назначенные районы"

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Опубликовано: 15.12.2023 15:52 , Обновлено: 15.12.2023

В пресс-службе Минобороны Беларуси сообщил 15 декабря, что соединения и воинские части ВВС и ПВО начали внезапную проверку. Для этого подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в "назначенные районы" и приступили к выполнению боевых задач.

В составе проверяемых сил ПВО оказались и комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ». В Минобороны утверждают, что в ходе проверки силы пов должны будут обнаружить и условно уничтожить контрольные цели.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны Беларуси во вторник, 12 декабря, объявило о привлечении ранее служивших военнообязанных белорусов к очередной проверке в войсках. На этот раз проверять по распоряжению командующего войсками Западного оперативного командования решили танковый батальон одной из механизированных бригад.

Минобороны объявило о «привлечении военнообязанных» белорусов. Где и когда?