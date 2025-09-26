Ещё в одном регионе Беларуси включили отопление в школах и больницах

Опубликовано: 26.09.2025 13:15 , Обновлено: 26.09.2025

Власти ещё одного белорусского региона объявили о старте отопительного сезона на фоне значительного похолодания и первых серьёзных ночных заморозков. Из-за них на грядущую ночь Белгидромет даже объявил штормовое предупреждение: на большей части территории страны столбики термометров могут опуститься до -3°С.

В связи с таким резким понижением температуры запуск систем отопления 26 сентября согласовал Гродненский городской исполком, о чём проинформировали в своём официальном Telegram-канале гродненские энергетики.

По их данным, тепло начнут подавать уже с пятницы, 26 сентября, но пока, как и в двух других регионах, уже открывших отопительный сезон, только на объекты социальной сферы:

в детские дошкольные учреждения образования,

в школы,

в специальные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, больницы,

в учреждения соцобеспечения,

в музеи, архивы, библиотеки и гостиницы.

Гродненские энергетики напомнили, что решение о начале отопительного сезона принимают органы исполнительной власти, “ориентируясь на температурные режимы” - когда за окном температура опустится до +10°C и ниже и будет держаться на таком уровне на протяжении минимум 3 дней.

“При температуре наружного воздуха выше +10°C отопление будет производиться в режиме протапливания ”, - пояснили энергетики.

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Ранее, как сообщал Telegraf.news, подавать тепло в детские сады, школы и больницы также начали в Витебской области и Минске. Тем временем Министерство образования 25 сентября запустило отдельный чат-бот, куда могут обратиться ученики и сотрудники учреждений образования с жалобами на несоблюдение температурного режима.

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