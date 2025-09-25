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В Минске включили отопление. Но не везде

В Минске включили отопление. Но не везде
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Власти Минска объявили, что начали включать отопление у "потребителей первой очереди". Процедуры начнутся прямо 25 сентября.

В Мингорисполкоме уточнили, что потепления батарей стоит ждать в таких помещениях:

  • -детских дошкольных,
  • -школьных,
  • -лечебно-профилактических,
  • -медицинских учреждениях,
  • -учреждениях социального обеспечения,
  • -специализированных учебно-спортивных учреждениях,
  • -музеях,
  • -государственных архивах,
  • -библиотеках,
  • -гостиницах.

Когда отопление включат в жилых домах, в Мингорисполкоме не рассказали. Однако по правилам это должно произойти, когда местные власти посчитают, что среднесуточная температура опустилась ниже лимита.

“Решение о запуске отопления в объектах социальной сферы, жилых домах и административных зданиях принимается местными властями с учетом погодных условий. В социальных учреждениях отопление будет включено при установлении среднесуточной температуры +10 °C в течение трех суток подряд. Согласно нормативным документам, отопительный сезон в жилищном фонде начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток не превышает +8 °C”, — пояснила ранее начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Наталья Войтехович.

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