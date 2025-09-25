В Минске включили отопление. Но не везде
Власти Минска объявили, что начали включать отопление у "потребителей первой очереди". Процедуры начнутся прямо 25 сентября.
В Мингорисполкоме уточнили, что потепления батарей стоит ждать в таких помещениях:
- -детских дошкольных,
- -школьных,
- -лечебно-профилактических,
- -медицинских учреждениях,
- -учреждениях социального обеспечения,
- -специализированных учебно-спортивных учреждениях,
- -музеях,
- -государственных архивах,
- -библиотеках,
- -гостиницах.
Когда отопление включат в жилых домах, в Мингорисполкоме не рассказали. Однако по правилам это должно произойти, когда местные власти посчитают, что среднесуточная температура опустилась ниже лимита.
“Решение о запуске отопления в объектах социальной сферы, жилых домах и административных зданиях принимается местными властями с учетом погодных условий. В социальных учреждениях отопление будет включено при установлении среднесуточной температуры +10 °C в течение трех суток подряд. Согласно нормативным документам, отопительный сезон в жилищном фонде начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток не превышает +8 °C”, — пояснила ранее начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Наталья Войтехович.
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