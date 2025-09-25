В Минске включили отопление. Но не везде

Опубликовано: 25.09.2025 16:13 , Обновлено: 25.09.2025

Власти Минска объявили, что начали включать отопление у "потребителей первой очереди". Процедуры начнутся прямо 25 сентября.

В Мингорисполкоме уточнили, что потепления батарей стоит ждать в таких помещениях:

-детских дошкольных,

-школьных,

-лечебно-профилактических,

-медицинских учреждениях,

-учреждениях социального обеспечения,

-специализированных учебно-спортивных учреждениях,

-музеях,

-государственных архивах,

-библиотеках,

-гостиницах.

Когда отопление включат в жилых домах, в Мингорисполкоме не рассказали. Однако по правилам это должно произойти, когда местные власти посчитают, что среднесуточная температура опустилась ниже лимита.

“Решение о запуске отопления в объектах социальной сферы, жилых домах и административных зданиях принимается местными властями с учетом погодных условий. В социальных учреждениях отопление будет включено при установлении среднесуточной температуры +10 °C в течение трех суток подряд. Согласно нормативным документам, отопительный сезон в жилищном фонде начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток не превышает +8 °C”, — пояснила ранее начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Наталья Войтехович.

В Беларуси начнут включать отопление? В ЖКХ предупредили о наполнении батарей