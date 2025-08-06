Ещё два региона Беларуси установили сроки сбора клюквы и брусники

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Опубликовано: 06.08.2025 07:28 , Обновлено: 06.08.2025

Власти ещё двух белорусских областей определись со сроками сбора клюквы и брусники в 2025 году. Узнали, в каких регионах за лесной ягодой можно отправиться уже 12 августа, а где придётся повременить ещё пару дней.

Вслед за Брестчиной и Витебщиной временные рамки сезона сбора лесных ягод установили областные комитеты Могилёвской и Гомельской областей. Соответствующие решения были 6 августа опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно этим документам, на Могилёвщине сезон ягод в этом году стартует:

для брусники с 14 августа,

для клюквы – с 8 сентября.

В Гомельской области отправляться в лес за ягодой разрешили на пару дней раньше:

за брусникой - с 12 августа,

за клюквой – с 6 сентября.

Две области Беларуси определились со сроками сбора клюквы и брусники. Где уже можно с 12 августа?

Какие штрафы в Беларуси за сбор брусники и клюквы вне сезона?

Ранее Telegraf.news рассказал, что за сбор брусники и клюквы раньше указанных сроков, а также за использование запрещенных средств или методов сбора ягод белорусам грозит штраф по статье 16.19 КоАП РБ:

до 20 базовых величин (840 рублей сегодня) — для физических лиц,

до 100 базовых (4200 рублей) — для предпринимателей,

до 500 базовых (21 000 рублей) — для юридических лиц.

При каких условиях белорусам при сборе лесных ягод можно использовать специальные приспособления, такие как комбайны и гребёнки, ранее объяснил инженер по охране леса Старобинского лесхоза Николай Третьяк. Раньше такие приспособления были запрещены вовсе, но теперь не относятся к запрещённым способам сбора. Однако, чтобы не получить за них внушительный штраф, следует учесть некоторые важные нюансы.

Штраф – до 840 рублей. В лесхозе назвали условия, когда белорусам можно использовать комбайны для сбора лесной ягоды