Две области Беларуси определились со сроками сбора клюквы и брусники. Где уже можно с 12 августа?

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Опубликовано: 05.08.2025 08:37 , Обновлено: 05.08.2025

Областные администрации двух белорусских регионов определись, когда в 2025 году стартует сезон сбора клюквы и брусники. В этом году он стартует чуть позже, чем в прошлом из-за капризов погоды этим летом.

В Беларуси, согласно закону “О растительном мире”, местные власти устанавливают сроки сбора и заготовки дикорастущих ягод каждый год, исходя из погодных условий. За сбор брусники и клюквы раньше этих сроков особо нетерпеливым гражданам могут выписать штраф.

В этом году первыми из всех регионов со сроками определились Брестчина и Витебщина. Соответствующие решения областных комитетов 5 августа были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. В обоих случаях сезон сбора ягод, по сравнению с прошлогодним, сместился почти на неделю и стартует в этом году чуть позже.

Так, бруснику в этом году можно начинать собирать:

в Брестской области - с 12 августа,

в Витебской - с 16 августа.

Сезон клюквы традиционно стартует чуть позже:

в Брестской области - с 6 сентября,

в Витебской - с 9 сентября.

Какие штрафы могут получить белорусы за сбор брусники и клюквы?

За сбор брусники и клюквы раньше указанных сроков, а также за использование запрещенных средств или методов сбора ягод белорусам грозит штраф по статье 16.19 КоАП РБ:

до 20 базовых величин (840 рублей сегодня) — для физических лиц,

до 100 базовых (4200 рублей) — для предпринимателей,

до 500 базовых (21 000 рублей) — для юридических лиц.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, инженер по охране леса Старобинского лесхоза Николай Третьяк объяснил, при каких условиях белорусам при сборе лесных ягод можно использовать специальные приспособления, такие как комбайны и гребёнки. Раньше они запрещены вовсе, но теперь не относятся к запрещённым способам сбора. Однако, чтобы не получить за них внушительный штраф, следует учесть некоторые важные нюансы.

Штраф – до 840 рублей. В лесхозе назвали условия, когда белорусам можно использовать комбайны для сбора лесной ягоды