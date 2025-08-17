Еще один белорусский перевозчик отменил автобусные рейсы в Вильнюс
Перевозчик «Автосевлад» отменил часть автобусных рейсов из Могилева в Вильнюс через Минск. Об этом стало известно 17 августа.
Как сообщил Infotrans Media Belarus, пока не будет утренних рейсов с отправлением из Могилева в 9:30 и в 12:15 из Минска, а также вечерних из Вильнюса в Могилев (отправление в 15:40, также через Минск).
“Билетный оператор Инфобус осуществляет возврат полной стоимости билетов отменных рейсов”, — отметил источник.
Однако с какой даты отменили рейсы, неизвестно. На сайте Infobus.by их в расписании нет (на момент написания новости).
Также нельзя купить билеты на эти рейсы и на самом сайте “Автосевлад”.
Ранее Telegraf.news писал, что государственное предприятие «Минсктранс» сообщило о временной приостановке части рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск.
«Минсктранс» временно отменил ряд рейсов в Вильнюс и обратно
Кроме того, литовский автобусный перевозчик Eurolines отменил 10 рейсов из Вильнюса в Минск и обратно, запланированных на 12-18 августа.
Литовский перевозчик Eurolines отменил часть автобусных рейсов Вильнюс-Минск