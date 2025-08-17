Еще один белорусский перевозчик отменил автобусные рейсы в Вильнюс

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Опубликовано: 17.08.2025 12:46 , Обновлено: 17.08.2025

Перевозчик «Автосевлад» отменил часть автобусных рейсов из Могилева в Вильнюс через Минск. Об этом стало известно 17 августа.

Как сообщил Infotrans Media Belarus, пока не будет утренних рейсов с отправлением из Могилева в 9:30 и в 12:15 из Минска, а также вечерних из Вильнюса в Могилев (отправление в 15:40, также через Минск).

“Билетный оператор Инфобус осуществляет возврат полной стоимости билетов отменных рейсов”, — отметил источник.

Однако с какой даты отменили рейсы, неизвестно. На сайте Infobus.by их в расписании нет (на момент написания новости).

Также нельзя купить билеты на эти рейсы и на самом сайте “Автосевлад”.

Ранее Telegraf.news писал, что государственное предприятие «Минсктранс» сообщило о временной приостановке части рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск.

«Минсктранс» временно отменил ряд рейсов в Вильнюс и обратно

Кроме того, литовский автобусный перевозчик Eurolines отменил 10 рейсов из Вильнюса в Минск и обратно, запланированных на 12-18 августа.

Литовский перевозчик Eurolines отменил часть автобусных рейсов Вильнюс-Минск