Литовский перевозчик Eurolines отменил часть автобусных рейсов Вильнюс-Минск

Опубликовано: 12.08.2025 08:10 , Обновлено: 12.08.2025

Литовский автобусный перевозчик Eurolines отменил 10 рейсов из Вильнюса в Минск и обратно, запланированных на 12-18 августа. Компания пообещала в полном объёме вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы.

По последним данным, во вторник, 12 августа, компания Eurolines оставила в своём расписании только три поездки по маршруту Вильнюс-Минск и обратно:

с выездом из Вильнюса в 06:40, 9:00 и 13:00,

обратный рейс из Минска в 14:20, 16:00 и 20:00.

Остальные 10 рейсов (с выездом из Вильнюса в 5:30, 6:00, 7:20, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00 и 21:30 и обратным рейсом из Минска в 5:30, 6:00, 6:30, 12:40, 13:00 и 13:50, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:40) компания отменила, пообещав вернуть деньги за билеты.

Билетный оператор Инфобус предложил пассажирам отмененных рейсов взять билет на любой другой доступный рейс на Вильнюс. Однако, по информации Telegram-канала Белорусского новостного транспортно-логистического портала Infotrans Media Belarus, к утру 12 августа все билеты из Минска до Вильнюса до 18 августа были раскуплены.

Infotrans Media Belarus также опубликовал скриншот письма, направленного компанией Eurolines одному из пассажиров отменённого рейса на 12 августа. В нём причиной отмены называются некие учения “Запад”. Если речь о совместных белорусско-российских учениях, то они запланированы на сентябрь и каким образом они могут повлиять на поездки, намеченные на середину августа, не понятно.

В качестве ещё одной возможной причины отмены рейсов, упомянутых порталом со ссылкой на профильные Telegram-каналы, называют якобы имевшие место проблемы с документами у перевозчика. По данным некоторых источников, несколько автобусов недавно развернули на границе в пункте пропуска Мядиненкай, после чего Eurolines пришлось отменить часть рейсов.

Между тем, рейсы Минсктранса и других белорусских перевозчиков в Литву пока идут по расписанию.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе начали заметно расти очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза. С каждым днём цифры авто, ожидающих выезда из страны только прирастали. Так, по данным ГПК на 16:00 понедельника, выезда в ЕС суммарно ожидало почти 4000 автомобилей.

Очереди из легковых авто фиксировались в том числе и на границе с Литвой: перед пунктом пропуска «Каменный Лог» выезда ожидали 100 леговых авто, перед КПП «Бенякони» — 90 легковушек.

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