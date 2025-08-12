«Минсктранс» временно отменил ряд рейсов в Вильнюс и обратно

Опубликовано: 12.08.2025 11:36 , Обновлено: 12.08.2025

Государственное предприятие «Минсктранс» сообщило о временной приостановке части рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск.

Изменения должны вступить в силу 14 августа 2025 года и будут действовать «до получения необходимых разрешительных документов», сообщил перевозчик.

Это коснулось рейсов с отправлением из Минска в 1:50 , 10:20 , 12:00 , а также из Вильнюса в 8:00 , 17:30 и 18:00 .

Ранее, утром 12 августа, стало известно об отмене рейсов литовским перевозчиком Eurolines. Компания отменила 10 рейсов из Вильнюса в Минск и обратно, которые были запланированы на период с 12 по 18 августа

В профильных транспортных Telegram-каналах как возможную причину отмены рейсов литовской стороной называли проблемы с документами у перевозчика. По информации некоторых источников, несколько автобусов развернули на границе в пункте пропуска «Мядининкай», после чего Eurolines и пришлось отменить часть поездок.

Литовский перевозчик Eurolines отменил часть автобусных рейсов Вильнюс-Минск