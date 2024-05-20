ЕС снова попал в зависимости, но теперь от "нового Газпрома"? Эксперты рассказали, чем это грозит

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Опубликовано: 20.05.2024 08:29 , Обновлено: 20.05.2024

После отказа от российского газа на фоне войны в Украине Европейский союз вновь оказался практически в полной зависимости от нового крупного поставщика газа. Таким ключевым игроком на европейском рынке, по данным польского издания Rzeczpospolita, стала норвежская компания Equinor (бывшая Statoil). Эксперты отметили, что она уже превратилась для ЕС в "новый Газпром" и объяснили, чем это грозит странам и рядовым потребителям.

По данным Rzeczpospolita, до начала войны в Украине российский “Газпром” был главным поставщиком газа в страны ЕС - компания поставляла до 35% голубого топлива. Однако, с началом активных военных действий в 2020 году ЕС ввел санкции, которые резко ограничили поставки газа из России. С декабря 2024 года запланированы ещё большие ограничения - на сжиженный газ. Итоговая цель европейских санкций заключается в том, чтобы полностью прекратить поставки российского сырья, лишив Россию тем самым важного источника финансирования.

Однако, как отметило польское издание, обретя независимость от российского “Газпрома”, на европейский рынок вышел новый крупный поставщик, который не менее эффективно, чем его предшественник, способен влиять на цены ”. Это норвежская компания Equinor, на долю которой уже сейчас приходится порядка 20% газа, импортируемого в страны ЕС.

По мнению обозревателей Rzeczpospolita, государственная компания, на долю которой приходится две трети всех норвежских поставок, “далека от достижения той доли рынка, которую имеет “Газпром”, а ее авторитет совершенно несравним”. Однако даже долю в 20% на европейском рынке эксперты оценили как большую и предупредили о проблемах, которые могут быть сопряжены с этим.

Основной проблемой, по мнению польских аналитиков, являются не потенциальные “манипуляций с ценами”, а возможные перебои в поставках, связанных в том числе с зачастую слишком длительном техническом обслуживании системы добычи и транспортировки сырья в Норвегии.

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В качестве примера издание привело ситуацию, произошедшую летом 2023 года, когда норвежцы объявили о начале ремонтных работ. Одного сообщения о запланированном ремонте оказало достаточно для того, чтобы за несколько минут котировки голландских газовых контрактов, которые являются ориентиром для всего ЕС, подскочили на 20%, сообщила Rzeczpospolita.

Ещё одной проблемой, связанно с увеличение доли норвежской компании на энергетическом рынке ЕС, по мнению экспертов, является то, что сама Норвегия уже давно ориентируется на возобновляемые источники энергии. Новые инвестиции в добычу ископаемого топлива, по мнению некоторых аналитиков, может вызвать протест со стороны местных “зелёных”, которым вряд ли придётся по вкусу наметившееся замедление энергетической трансформации системы.

Другим проблемным вопросом, по словам аналитика Кристофера Куплента из Bank of America, могут стать ограниченные возможности по увеличению производства газа в самой стран.

“Новые проекты в Норвегии - по крайней мере теоретически - должны побудить европейских потребителей требовать снижения цен”, - прокомментировал эксперт ситуацию в интервью Bloomberg.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Европейская комиссия и премьер Украины примерно в одно и то же время заявили, что не собираются вести какие-либо переговоры с Россией для продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль все же гарантировал транзит российского газа, если бы этого захотели в Евросоюзе.

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