ЕС пообещал полностью отказаться от российского газа. Когда?

Опубликовано: 05.03.2024 08:27 , Обновлено: 04.07.2024

Европейская комиссия и премьер Украины примерно в одно и то же время заявили, что не собираются вести какие-либо переговоры с Россией для продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль все же гарантировал транзит российского газа, если бы этого захотели в Евросоюзе.

Однако еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заверила журналистов 4 марта, что ЕК примет все необходимые меры для полного отказа от российского газа и что не собирается договариваться с Москвой о новом контракте.

Все дело в том, что на данный момент, несмотря на войну, Россия поставляет через Украину свой газ, согласно контракту, который завершит свое действие 31 декабря 2024 года. Государственная энергетическая компания Украины “Нафтогаз” и российский газовый гигант “Газпром” подписали соглашение о транспортировке газа в декабре 2019 года. Контракт предусматривает, что Украина будет осуществлять транзит 40 миллиардов кубометров российского газа в год в период 2021-2024 годов.

Кадри Симсон напомнила, что, согласно плану RePowerEU, ЕС намерен полностью избавится от российского газа самое позднее 2027 года. Но на данный момент некоторые страны Евросоюза все ещё потребляют российский газ, хотя его доля в энергобалансе ЕС резко снизилась после попыток Москвы в 2022 году шантажировать Европу, чтобы та отказалась от поддержки Киева.

Данные Еврокомиссии показывают, что с начала вторжения России в Украину ЕС резко сократил импорт российского газа с более чем 50% от всего потребляемого объема до 15% в 2023 году. Из них 9% поставок российского газа в ЕС осуществляется по трубопроводам через Украину и Болгарию, остальная часть приходится на сжиженный газ.

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После приостановки работы украинского газового коридора поставки в ЕС и Украину должны будут осуществляться в основном через Болгарию, где проходит нитка трубопровода, являющегося продолжением “Турецкого потока”.

После начала войны Россия прекратила поставки газа в Болгарию, но власти Софии не препятствовали транзиту российского газа в Сербию, Венгрию и оттуда в Австрию. В то же время, Болгария и Греция построили газовый интерконнектор, соединяющий болгарскую газовую сеть с Трансадриатическим газопроводом из Азербайджана.

Что с ценами и наличием газа в ЕС?

Европа подошла к скорому завершению отопительного сезона с таким количеством природного газа, что его просто стало некуда девать. Там возникла идея хранить часть топлива в Украине, чтобы избежать обвала цен в летний период.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в марте хранилища ЕС были заполнены более чем на 62% — рекорд для этого времени года.

Цены на газ на европейских биржах так же пошли вниз. Они продолжают колебаться около 25 евро за мегаватт-час, на уровне, который многие трейдеры считают минимальным после снижения более чем на 20% с начала года.