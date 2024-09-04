ЕРИП предупредила белорусов о работах в системе. Когда платежи не пройдут?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.09.2024 18:18 , Обновлено: 04.09.2024

Единая расчетная информационная портативная система (ЕРИП) сообщила на своем сайте о запланированной установке обновлений в автоматизированной информационной системе (АИС) "Расчет-ЖКУ". Через нее белорусы оплачивают жилищно-коммунальные услуги онлайн.

Так, установку обновлений запланировали проводить с 22:00 4 сентября до 08:00 5 сентября .

Как сообщили на сайте ЕРИП, при проведении работ доступ к системе ограничат, а запущенные процессы (в том числе платежи) завершат принудительно.

[totalpoll id=“936199”]

Ранее Telegraf.news сообщал, при какой ситуации, как рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве, белорусам могут запретить пользоваться балконом и выход туда опечатают.

В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома

Также мы писали, что минчанка пожаловалась на разбитую лестницу и отсутствие уборки в одном из подъездов дома по улице Волоха в столице. По словам жительницы, она уже второй год просит ЖКХ привести ступеньки в порядок, однако не получает “никакой реакции”.

В ЖКХ Московского района Минска ответили, почему не предпринимают никаких действий и когда все-таки возьмутся за дело.

Минчанка 2 года жаловалась на разбитую лестницу в подъезде. В ЖКХ рассказали, почему придётся ждать ещё