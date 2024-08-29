Минчанка 2 года жаловалась на разбитую лестницу в подъезде. В ЖКХ рассказали, почему придётся ждать ещё

Опубликовано: 29.08.2024 19:08 , Обновлено: 29.08.2024

Жительница столицы пожаловалась на разбитую лестницу и отсутствие уборки в одном из подъездов дома по улице Волоха. По её словам, она уже второй год просит ЖКХ привести ступеньки в порядок, однако не получает "никакой реакции". Ситуация осложняется тем, что в доме живут маленькие дети: они могут легко зацепиться и упасть. В ЖКХ Московского района ответили, почему не предпринимают никаких действий и когда всё-таки возьмутся за дело.

“Второй год просим привести в порядок — никакой реакции! Ступеньки уже в дырах — легко можно оступиться или зацепиться. А ведь в подъезде много маленьких детей. А здесь всегда грязно. На цокольный этаж с двумя жилыми квартирами дворник, похоже, ни разу не спускался. При этом графика уборки давно нет”, — пожаловалась минчанка. В ответ на это сотрудники ЖКХ ответили, что план по текущему ремонту жилищного фонда на 2024 год сформирован в конце 2023 с “учётом выделенных денежных средств”.

“Работы по текущему ремонту крыльца входной группы запланированы на второй квартал 2025 года”, — кратко, но ёмко подытожили в ЖКХ, передало агентство “Минск-Новости”.

К слову, ранее Берёзовское ЖКХ совместно с Санэпидемслужбой провели рейдовые мероприятия по дворам жильцов и напомнило горожанам о запрете на выброс крупногабаритного мусора в неустановленных местах. О нарушителях пообещали сообщать в РОВД.

«Граждане, которые самовольно вывозят старую мебель, устаревшую бытовую технику, сантехнику, строительный мусор и растительные отходы просто к мусорным контейнерам, как и те, кто оставляет бытовой мусор за пределами площадок для сбора ТБО, рискуют получить штраф», — [link href=“https://bereza.by/2024/08/narushenie-foto-shtraf-chto-grozit-berezovchanam-za-vybros-krupnogabaritnogo-musora-v-nepolozhennom-meste/” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнили [/link] в жилищном хозяйстве и подчеркнули, что нарушители фиксируют камеры видеонаблюдения.

ЖКХ попросило белорусов не оставлять «кому-то нужные» вещи у подъезда. Какой штраф?

Также в Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, при какой ситуации белорусам могут запретить пользоваться балконом. Оказывается, всё зависит от состояния площадки. Обслуживающие организации проверяют балконы два раза в год при плановых осмотрах жилищного фонда весной и осенью. Если специалисты обнаружат дефекты конструкций, которые не повлияют на дальнейшее безопасное пользование площадкой, работы по ремонту внесут в годовой план текущего ремонта жилфонда.

В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома