Энергетики пообещали минчанам "предновогодний сюрприз" в виде НЛО

Опубликовано: 02.12.2024 11:09 , Обновлено: 02.12.2024

В "Мингорсвете" пообещали установить в столице в декабре новый световой объект в форме НЛО. Но где именно, решили не раскрывать.

“В ближайшие дни его будут монтировать на установочной площадке, но саму локацию держим в секрете — пусть станет предновогодним сюрпризом”, - заинтриговал начальник производственно-технического отдела “Мингорсвета” Евгений Стаселович.

По его словам, всего Минск должны украсить 550 световыми конструкциями. “Из них 125 — объемные фигуры. Остальные 425 конструкций — различные абстракционные формы: от плоскостных занавесов до трехмерных композиций”, - [link href=“https://minsknews.by/novyj-svetovoj-obekt-poyavitsya-v-minske-k-novogodnim-prazdnikam/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] Стаселович агентству “Минск-Новости”.

По информации представителя “Мингорсвета”, вся праздничная иллюминация в столице светодиодная. “Это позволяет снизить энергопотребление, при том, что протяженность подсветки увеличивается с каждым годом. Для примера: 8 ватт на погонный метр в прошлом году и 7,6 — в текущем”, - утверждает он.

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[info_b]Погонный метр — единица измерения количества длинномерных объектов, соответствующая куску или участку длиной 1 метр.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Минский горисполком рассказал, когда в столице зажгут “главную елку страны” и “всю иллюминацию”. По информации властей, в прошлом году это событие вызвало “большой интерес”, поэтому традицию решили продолжить. Так, минчан и гостей города призвали принять участие в “праздничной церемонии”.

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