Ретрооткрытки, 27 ёлок и стеклянные тумбы. В "Минскрекламе" показали, как украсят столицу к Новому году

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Опубликовано: 26.11.2024 09:55 , Обновлено: 26.11.2024

На предприятии "Минскреклама" показали, как планируют украсить столицу к Новому году. Так, на Октябрьской площади пообещали обустроить усадьбу Деда Мороза, организовать выставку световых ретрооткрыток и настоящий еловый лес. Кроме того, в Минске запланировали установить 27 новогодних деревьев, а также стеклянные тумбы и многое другое.

“На Октябрьской площади горожане и гости смогут прогуляться по залитой тысячами огоньков резиденции главного новогоднего волшебника, сфотографироваться у фабрики подарков и почты Деда Мороза. Вся эта атмосферная красота разместится в еловом лесу, который «вырастет» прямо на площади”, — пообещала начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.

Кроме того, вдоль проспекта решили разместить 8 световых конструкций с изображениями ретрооткрыток прошлого века. Тех самых, которыми поздравляли друг друга ещё наши дедушки и бабушки, передало информагентство “Минск-Новости”.





































Ранее Telegraf.news писал, что дело близится к декабрю, а значит, самое время задуматься о главном символе праздника — новогодней ёлке. Любители искусственных деревьев могут порадовать себя покупкой хоть летом, а вот за живой красавицей люди в основном идут на базар. Ёлочный базар. Так, столица и два областных города — Брест и Витебск — уже определились с датами.

Когда в Беларуси откроют ёлочные базары? Минск, Витебск и Брест уже определились с датами