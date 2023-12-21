«Ели тараканов, пили жижу» – В Минске нашли «ад для котов»

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Опубликовано: 21.12.2023 10:04 , Обновлено: 21.12.2023

В соцсетях появились сообщения о мертвой кошке, которую увидели прохожие в окне дома на Золотой Горке. Волонтеры из центра помощи «Старый кот» побывали в этой квартире, спасли две кошачьи жизни и показали, что там творилось.

Почему квартира осталась без хозяина? В комментариях к посту написали, что хозяйку забрали в клинику. Как бы то ни было, жившие здесь кошки оказались предоставлены сами себе.

В помещении волонтеры обнаружили горы мусора, мумию кота, облепленную тараканами. И все это – в атмосфере «невыносимого смрада».

«Труп в горе мусора, мертвая кошка в окне. А коты, оставшиеся в живых, ели тараканов. Ад на земле существует. Иногда – прямо за стеной соседней квартиры», – эмоционально написали волонтеры.

Представители центра сделали вывод, что кошки выжили только благодаря тараканам – другой еды у них не было. Не было и воды, только какая-то черная жижа в ванне – ее, по всей видимости, и пили. Получилось, что погибшая у окна кошка спасла остальных ценой своей жизни. «В попытке вырваться она застряла в оконной щели, и ее труп привлек внимание прохожих», – рассказали зоозащитники.

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По словам волонтеров, соседка попробовала постучать в двери. Они открылись. Женщина обнаружила еще живого кота. Отвезла его в клинику. Поскольку в квартире были еще животные, приехали, волонтеры. Одну из кошек, которая пряталась в мусорных кучах, удалось поймать только на второй день.

Состояние животных зоозащитники оценили как очень тяжелое. Кошка весит всего 1,6 кг, у нее нет одного глаза. Кот чуть потяжелее, но тоже плох. По словам спасителей, животным предстоит долгий путь восстановления – диагностика, лечение, социализация. Они попросили помочь животным вернуться к жизни, реквизиты для помощи указали в Instagram.

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