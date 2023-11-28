Без согласия всех жильцов? В НЦПЗД рассказали, кто может вести видеонаблюдение в подъездах жилых многоэтажек

Опубликовано: 28.11.2023 11:40 , Обновлено: 28.11.2023

В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) разъяснили, кто и как имеет право осуществлять видеонаблюдение в подъездах многоквартирных жилых домах. Оказалось, что установить камеру в подъезде могут и вопреки желанию отдельных жильцов. А платить за обслуживание заставить могут?

В соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99 З “О защите персональных данных” обрабатывать персональные данные человека можно только с его согласия, однако этот же закон, а также ряд других законодательных актов предусматривает некоторые исключения. В частности, по закону можно устанавливать камеры видеонаблюдения за пределами и внутри многоквартирных жилых домов - в помещениях и на объектах или оборудовании, которые относятся к общему имуществу совместного домовладения. К нему, согласно действующему Жилищному кодексу, относятся:

помещения, расположенные за пределами квартир и нежилых помещений и предназначенные для обслуживания двух и более жилых или нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (тамбуры, коридоры, лестничные клетки и т.п.),

крыши,

ограждающие несущие и ненесущие конструкции,

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обслуживающее два и более жилых или нежилых помещения,

объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома (например, площадка для сбора мусора, парковка у дома и т.п.).

Установить камеру видеонаблюдения могут и без согласия отдельных жильцов - для этого достаточно решения половины участников совместного домовладения, принятого на общем собрании. При этом, как пояснили в НЦЗПД, не имеет значения, кто управляет общим имуществом - уполномоченное лицо, назначаемое местным исполкомом (например, ЖЭС), организация застройщиков или товарищество собственников.

Как быть с “чувствительными” персональными данными?

В центре отметили, что оказание услуг видеонаблюдения предполагает “масштабную обработку “чувствительных” персональных данных”, поэтому если не предпринять достаточных мер по обеспечению защиты персональных данных, граждане могут подвергаться “существенным рискам”.

“Видеонаблюдение может приводить к непропорциональному вмешательству в личную сферу граждан – отслеживания времени прихода (ухода), круга гостей, привычек, состояния здоровья и т.п. как жителей дома, так и иных лиц, попавших в объективы видеокамер (гости, работники коммунальных служб), и использования этой информации в различных целях”, - признали в НЦЗПД.

Именно для обеспечения защиты этих персональных данных в центре и определили единые подходы к их обработке для всех организаций, оказывающих услуги по видеонаблюдению. Причем в центре убеждены, что случаи нарушения требований законодательства по защите персональных данных зачастую связаны именно с “неинформированностью пользователей” услуг видеонаблюдения о правилах работы с такой информацией и ответственности за нарушение законодательства.

В НЦЗПД обратили внимание, что жильцы, имеющие доступ к записям камер видеонаблюдения, не имеют права :

распространять (передавать иным лицам) полученные видеозаписи,

передавать доступ к своему аккаунту третьим лицам,

использовать информацию “с целью провоцирования конфликтной ситуации” (например, для самостоятельного разрешения вопросов без обращения в правоохранительные и иные уполномоченные органы),

отслеживать действия соседей и т.п.

А платить за видеонаблюдение “несогласных” заставят?

Отметим, что установка и обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территории относится к дополнительным услугам. Следовательно, плату за неё с жильцов могут взимать только при условии его добровольного согласия и заключения соответствующего договора. Ели же жильцы, которые не согласны на установку камер, окажутся в своём подъезде (или доме) в меньшинстве, им просто не предоставят доступ к записям с этих камер, но и платить за их обслуживание их не заставят.

За какие ещё услуги не могут заставить платить жильца без его согласия в Беларуси, читайте в другом материале Телеграфа.

Чиновники рассказали, что такое дополнительные услуги ЖКХ и могут ли белорусы за них не платить