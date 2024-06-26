Егерь устроил охоту на "подозрительный автомобиль" в Налибокской пуще. Кто добыча?
В заказнике "Налибокский" охотовед и егерь устроили охоту на "подозрительный автомобиль", который, как рассказали в Министерстве лесного хозяйства, не один раз замечали возле пшеничного поля в арендованных охотничьих угодьях.
Итак, егерь и охотовед “бесшумно подкрались к полю”, когда человек из автомобиля расположился в “предполагаемом месте перехода диких кабанов”. А в руках у него было ружье, сообщили в Минлесхозе.
“Пока мужчина безмятежно ждал свою жертву, он и сам стал объектом “охоты”, - заметили в ведомстве.
Мужчину задержали, при этом сопротивление он не оказал, а вину признал. С ним, как рассказали в Минлесхозе, был подельник, который сумел скрыться. Сотрудники заказника записали номер авто и передали информацию правоохранителям.
«Все чаще стали замечать на дорогах» — БООР предложило разрешить охоту на еще одного дикого зверя в Беларуси
А в отношении задержанного завели административное дело, оружие и боеприпасы сдали в местный РОВД.
В заказнике “Налибокский” отметили, что такие истории случаются нечасто. “Так называемые “браконьерчики” задерживаются не чаще одного - двух раз в год”, - рассказали там.
И дополнили, что в 2024 году это первый случай.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что 15 мая в Беларуси открыли охоту на косулю. Для ее добычи нужно получить разрешение в охотничьих угодьях. Сезон продлится по 30 сентября.
В природоохране объявили открытие охоты на косулю с 15 мая. Как не получить штраф?