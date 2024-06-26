Егерь устроил охоту на "подозрительный автомобиль" в Налибокской пуще. Кто добыча?

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Опубликовано: 26.06.2024 15:35 , Обновлено: 26.06.2024

В заказнике "Налибокский" охотовед и егерь устроили охоту на "подозрительный автомобиль", который, как рассказали в Министерстве лесного хозяйства, не один раз замечали возле пшеничного поля в арендованных охотничьих угодьях.

Итак, егерь и охотовед “бесшумно подкрались к полю”, когда человек из автомобиля расположился в “предполагаемом месте перехода диких кабанов”. А в руках у него было ружье, сообщили в Минлесхозе.

“Пока мужчина безмятежно ждал свою жертву, он и сам стал объектом “охоты”, - заметили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал "Минлесхоз"

Мужчину задержали, при этом сопротивление он не оказал, а вину признал. С ним, как рассказали в Минлесхозе, был подельник, который сумел скрыться. Сотрудники заказника записали номер авто и передали информацию правоохранителям.

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А в отношении задержанного завели административное дело, оружие и боеприпасы сдали в местный РОВД.

Фото: Telegram-канал "Минлесхоз"

В заказнике “Налибокский” отметили, что такие истории случаются нечасто. “Так называемые “браконьерчики” задерживаются не чаще одного - двух раз в год”, - рассказали там.

И дополнили, что в 2024 году это первый случай.

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