Двум категориям белорусов предложили бесплатно почистить снег во дворе

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Опубликовано: 05.01.2026 10:38 , Обновлено: 05.01.2026

Прогнозы синоптиков на ближайшую неделю звучат неутешительно для автомобилистов и владельцев частных домов: впереди нас ждёт череда снегопадов в купе с двадцатиградусными морозами. Так что основным видом силовых тренировок белорусов на ближайшее время станут упражнения с лопатой. К сожалению, есть те, кому этот вид физических нагрузок не по силам. Им на помощь в эти дни готовы придти волонтёры. Узнали, куда звонить, чтобы снег у вас во дворе почистили молодые энергичные активисты, причём абсолютно бесплатно.

Эстафету добра под говорящим названием «Снежный десант» на время снегопадов объявили волонтёры Белорусского республиканского союза молодёжи. Они абсолютно бесплатно готовы расчистить дорожки у дома одиноких пожилых людей, ветеранов, а также маломобильных инвалидов - в общем, тех, кто без посторонней помощи с этой задачей вряд ли справится.

Для того, чтобы вызвать к себе “Снежный десант”, нужно в будние дни оставить заявку на уборку снега. Волонтёрская инициатива - общереспубликанская, но обращаться нужно в конкретное территориальное отделение БРСМ.

Телефоны для заявок:

[scryt_b title=“в Минске”]

• Заводской: 8 (017) 343-54-57 • Ленинский: 8 (017) 395-91-07 • Московский: 8 (017) 258-33-30 • Октябрьский: 8 (017) 276-10-06 • Партизанский: 8 (017) 294-33-23 • Первомайский: 8 (017) 326-77-30 • Советский: 8 (017) 377-96-22 • Фрунзенский: 8 (017) 338-20-91 • Центральный: 8 (017) 377-28-48 • Минский ГК: 8 (017) 379-85-54[/scryt_b]

[scryt_b title=“в Минской области”]

Березинский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-15) 6-90-43,

Борисовский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-77) 87-736,

Вилейский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017) 71-42248,

Воложинский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-72) 54-027,

Дзержинский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-16) 30-715,

Жодинский городской комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-75) 48-151,

Клецкий районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-93) 50-422,

Копыльский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-19) 54-125,

Крупский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-96) 42-331,

Логойский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-74) 28-316,

Любанский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-94) 65-803,

Минский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017) 378-40-11,

Молодечненский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (0176) 50-56-72,

Мядельский районный комитет ОО «БРСМ» - 80179724963,

Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-70) 51-346,

Пуховичский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-13) 34-030,

Слуцкий районный комитет ОО «БРСМ» - (8-017-95) 75-080,

Смолевичский районный комитет ОО «БРСМ» - (8-017-76) 2-63-83,

Солигорский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-42) 37-215,

Стародорожский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-92) 30-781,

Столбцовский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-17) 51-620,

Узденский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-18) 60-197,

Червенский районный комитет ОО «БРСМ» - 8 (017-14) 28-543.[/scryt_b]

[scryt_b title=“в Гомеле ”]

Гомельский городской комитет: 8 (0232) 33‑05‑56,

Железнодорожный районный комитет: 8 (0232) 34‑07‑56,

Новобелицкий районный комитет: 8 (0232) 53‑20‑14,

Советский районный комитет: 8 (0232) 22‑16‑73,✅Центральный районный комитет: 8 (0232) 34‑53‑83[/scryt_b]

[scryt_b title=“на Витебщине”]

Бешенковичский районный комитет БРСМ —8(02131)6-09-45;

Браславский районный комитет БРСМ—8(02153)6-64-74;

Верхнедвинский районный комитет БРСМ—8(02151)6-79-04;

Витебский районный комитет БРСМ—8(0212)66-37-01;

Глубокский районный комитет БРСМ—8(02156)5-59-78;

Городокский районный комитет БРСМ—8(02139)5-18-79;

Докшицкий районный комитет БРСМ—8(02157)5-59-36;

Дубровенский районный комитет БРСМ—8(02137)5-11-74;

Лепельский районный комитет БРСМ—8(02132)6-89-48;

Лиозненский районный комитет БРСМ—8(02138)5-23-93;

Миорский районный комитет БРСМ—8(02152)5-19-26;

Оршанский районный комитет БРСМ—8(0216)51-14-10;

Полоцкий районный комитет БРСМ—8(0214)46-75-19;

Поставский районный комитет БРСМ—8(02155)2-39-71;

Россонский районный комитет БРСМ—8(02159)5-16-18;

Сеннненский районный комитет БРСМ—8(02135)5-59-37;

Толочинский районный комитет БРСМ—8(02136)5-18-85;

Ушачский районный комитет БРСМ—8(02158)5-77-84;

Чашникский районный комитет БРСМ—8(02133)6-09-37;

Шарковщинский районный комитет БРСМ—8(02154)6-21-56;

Шумилинский районный комитет БРСМ—8(02130)5-17-24;

Витебский городской комитет БРСМ—8(0212)67-01-69;

Первомайский районный комитет БРСМ—8(0212)64-35-23;

Октябрьский районный комитет БРСМ—8(0212)67-09-42;

Железнодорожный районный комитет БРСМ—8(0212)66-25-12;

Новополоцкий городской комитет БРСМ—8(0214)58-63-99.[/scryt_b]

[scryt_b title=“на Гродненщине”]

Берестовицкий РК - 8 (01511) 73509

Волковысский РК - 8 (01512) 51409

Вороновский РК - 8 (01594) 9 77 67

Гродненский ГК - 8 (0152) 62 07 65

Ленинский РК - 8 (0152) 62 07 63

Октябрьский РК - 8 (0152) 62 07 64

Гродненский РК - 8 (0152) 74 21 54

Дятловский РК - 8 (01563) 6 68 74

Зельвенский РК - 8 (01564) 3 29 58

Ивьевский РК - 8 (01595) 6 26 79

Кореличский РК - 8 (01596) 3 72 60

Лидский РК - 8 (0154) 54 07 10

Мостовский РК - 8 (01515) 6 45 16

Новогрудский РК - 8 (01597) 3 34 50

Островецкий РК - 8 (01591) 7 98 43

Ошмянский РК - 8 (01593) 2 07 81

Свислочский РК - 8 (01513) 7 54 58

Скидельский ГК - 8 (0152) 47 55 01

Слонимский РК - 8 (01562) 2 72 05

Сморгонский РК - 8 (01592) 3 76 97

Щучинский РК - 8 (01514) 2 06 57[/scryt_b]

[scryt_b title=“на Могилёвщине”]

80222-76-70-49,

80222-76-67-14[/scryt_b]

Кстати, эти телефончики лучше сохранить, ведь они могут пригодиться ещё не раз и не только тогда, когда нужно будет почистить двор от снега. Там же можно оставить заявку на помощь в колке и складировании дров в зимний период, а летом волонтёры помогают с покосом травы на участках пожилых людей, оставшихся без родственников.

Кстати, автомобилистам, исполняющим свою законную обязанность по расчистке парковочного места от снега, следует быть осторожным, чтобы не нарваться на штраф от ГАИ. Так уже произошло в Речице, где инспекторы недавно оштрафовали пять человек за то, что те неправильно чистили снег.

ГАИ оштрафовала жителей Речицы, которые чистили снег. Что сделали не так