Двум белорусам за рыбалку под Зельвой грозит 6 лет тюрьмы. Что натворили?

Опубликовано: 11.05.2023 12:47 , Обновлено: 10.09.2023

Двум рыбакам за десятикилограммовый улов на Зельвенском водохранилище грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчины поймали 40 лещей, 3 карася и одну красноперку, но воспользовались при этом запрещёнными средствами - сеткой длиной в 44 метра.

Согласно оценке экспертов из Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира, сумма ущерба, причиненного окружающей среде, превысила 13,7 тыс. рублей, то есть относится к категории крупного размера, передает портал NewsGrodno.

Дело в том, что в настоящее время в Гродненской области введен запрет на лов всех видов рыбы. Поэтому сумму вреда окружающей среде инспекторы начисляли нарушителям в тройном размере.

В Зельвенском РОВД против рыболовов возбудили уголовное дело - за незаконную добычу рыбы. К уголовному прибавят ещё и административое дело - за хранение запрещённых рыболовных снастей, которые при обыске правоохранители обнаружили и изъяли дома у одного из задержанных.

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Напомним, что в Беларуси до сих пор действуют сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестом рыбы. В разных областях Беларуси ограничения вводятся в разное время, а вот штрафы за нарушения правил везде одинаковые.

Однако, некоторых рыболовов не останавливают никакие ограничения. Так, ещё двум рыбакам Гродненской области за незаконный улов грозит до трёх лет тюрьмы. Несмотря на то, что сам улов следователи оценили всего в 150 рублей, ущерб, нанесенный окружающей среде, — почти на 8 тысяч рублей.

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