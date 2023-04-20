В Мостах рыбакам грозит 3 года тюрьмы. Что словили?

Опубликовано: 20.04.2023 11:18 , Обновлено: 10.09.2023

Двум рыбакам из Мостовского района Гродненской области за незаконный улов грозит до трёх лет тюрьмы. Несмотря на то, что сам улов следователи оценили всего в 150 рублей, ущерб, нанесенный окружающей среде, - почти на 8 тысяч рублей. За что такое строгое наказание, объяснили в областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Незаконных рыболовов вычислили инспекторы в ходе патрулирования реки Зельвянка, недалеко от деревни Пески Мостовского района. На место вызвали следственно-оперативную группу Мостовского РОВД, которые задержали двух рыбаков и изъяли у них запрещённое орудие рыболовства “Буча”, сообщил местный телеканал «Гродно Плюс».

Незаконный улов также изъяли - 68 озёрно-речных рыб общим весом 5 кг и ещё 5 длиннопалых раков, которых также запрещено ловить в период нереста рыбы.

Сейчас мостовские следователи проводят проверку по данному факту. Как рассказал старший инспектор отдела госконтроля Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Михаил Горбач, мужчинам грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Такое наказание предусматривает ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, что в Беларуси до сих пор действуют сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестом рыбы. В разных областях Беларуси ограничения вводятся в разное время, а вот штрафы за нарушения правил везде одинаковые.

В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?

Более того, рыбакам следует помнить о том, что недавно Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Национальная академия наук Беларуси обновили перечень зимовальных ям на белорусских реках. В этих местах (а их по по стране 140) тоже запретили ловить рыбу - для сохранения её популяции.

В Беларуси запретили ловить рыбу в 140 местах. На каких реках и почему?