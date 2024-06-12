Дубль два? МЧС предупредило белорусов о сильных ливнях в одной из областей Беларуси

Опубликовано: 12.06.2024 09:27 , Обновлено: 12.06.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям второй день подряд предупреждает белорусов, а особенно — жителей юга-востока страны — о "неблагоприятном метеорологическом явлении", которое объявили на среду, 12 июня. Ожидается, что территория Гомельской области снова окажется во власти ливней, как это произошло накануне.

В отличие от остальных областей Республики, где по прогнозам — тишь да гладь, Гомель настороже: уже второй день подряд регион находится во власти стихии. К основным факторам опасности в МЧС отнесли обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях, подтопление отдельных домов, хозпостроек, автодорог местного значения.

Во вторник после обеда, 11 июня, юг Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — всё это запечатлели на видео горожане.

По информации Гомельского горисполкома, по состоянию на 17:00 скоплений дождевой воды не было, на всех участках дорог движение общественного транспорта осуществлялось в штатном режиме, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/obilnyj-liven-obrushilsja-na-gomel-kommunalnye-sluzhby-operativno-ustranili-podtoplenija-640550-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».

«Храни всех Господь. Ангела-хранителя всем на дорогах!» — написала в соцсетях одна из женщин. Другая добавила:

«Когда я говорила, что хочу на море, я не это имела в виду…»

«Храни всех Господь» — Гомельчане поделились кадрами урагана, который валил деревья и затапливал улицы