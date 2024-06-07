Дожди не помогли? Минлесхоз снова ввёл ограничения на посещение лесов в 17 районах Беларуси

Опубликовано: 07.06.2024 15:46 , Обновлено: 07.06.2024

Министерство лесного хозяйства Беларуси сняло полный запрет на посещение лесов во всех районах Республики. Однако по состоянию на 7 июня в трёх районах Минской области, шести — Витебской, четырёх — Могилёвской и четырёх — Гомельской по-прежнему действуют ограничения.

В Минлесхозе обратили внимание, что ситуация в течение дня может меняться. Оперативная информация размещается на интерактивной карте ведомства. По состоянию на 15:30 7 июня ограничения на посещение лесов ввели в:

Горецком районе Могилёвской области;

Дрибинском районе Могилёвской области;

Хотимском районе Могилёвской области;

Костюковичском районе Могилёвской области;

Вилейском районе Минской области;

Березинском районе Минской области;

Борисовском районе Минской области;

Ветковском районе Гомельской области;

Гомельском районе Гомельской области;

Добрушском районе Гомельской области;

Октябрьском районе Гомельской области;

Полоцком районе Витебской области;

Верхнедвинском районе Витебской области;

Поставском районе Витебской области;

Россонском районе Витебской области;

Лепельском районе Витебской области;

Ушачском районе Витебской области.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси: красным обозначен полный запрет, жёлтым — ограничения, зелёным — свободное посещение леса

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом ранее специалисты объясняли, что при ограничении можно заходить в лес для прогулок, сбора ягод и грибов. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в местном лесхозе.

Ранее Telegraf.news писал, что многие уже открыли сезон шашлыков и походов в лес. Однако, отдыхая на природе, важно не терять контроль и бдительность во время разведения костров, а также помнить, где это можно делать, а где — нельзя. Иначе есть риск получить штраф.

Собираетесь в лес на шашлыки? Не забудьте про это, чтобы не получить штраф 1200 рублей