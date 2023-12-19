«Уйти под воду можно на раз-два» – в столичном ОСВОДе раскрыли секрет льда, из-за которого тонут белорусы

🎥 Видео

Опубликовано: 19.12.2023 20:32 , Обновлено: 19.12.2023

Минская городская организация ОСВОД предупредила, что на всех водоемах интенсивно тает лед и выход на него запрещен. И показала предупреждающее видео.

В ТГ-канале столичного ОСВОДа, кроме информации о запрете выхода на лед, разместили видео с Заславского водохранилища. Спасатель наглядно показывает, как опасен в такую погоду вроде бы достаточно толстый лед.

«Верхний слой замерз, а теперь, когда плюсовая температура, он подтаял. На первый взгляд твердый, а на самом деле просто каша», – рассказал спасатель.

Из видео становится понятно, что под «кашей» − еще один слой льда, уже тонкий.

«При таких условиях уйти под воду можно на раз-два», – предупредил спасатель.

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Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе МЧС Беларуси сообщили о проведении рейдов на замерзших водоемах республики. При этом спасатели пообещали штрафовать нарушителей на сумму от 2 (74 рубля) до 100 базовых величин (3700 рублей).

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