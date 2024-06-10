«Домашнюю одежду исключить» - В Витебске водителям маршруток пригрозили штрафами за нарушение дресс-кода

Опубликовано: 10.06.2024 15:14 , Обновлено: 10.06.2024

Витебское областное коммунальное транспортное предприятие «Оператор перевозок» с понедельника, 10 июня, ужесточило требования к пассажирским перевозчикам в городе и пригрозило водителям маршруток штрафными санкциями, в том числе - за несоответствующий внешний вид.

Более жёсткие требования к водителям стали предъявлять на время праздничных мероприятий в честь 1050-летия Витебска, ХI форума регионов России и Беларуси, который пройдёт в городе с 27 по 28 июня 2024 года, а также подготовки и проведения ХХХIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», запланированного на 9-15 июля.

Для “обеспечения качественного обслуживания” жителей и гостей Витебска в эти дни сотрудники “Оператора перевозок” пообещали организовать “усиленный контроль” внешнего и внутреннего состояния пассажирского общественного транспорта, в связи с чем от владельцев маршруток потребовали:

привести внешнее и внутреннее оформление транспортных средств в соответствие с требованиями Правил автомобильных перевозок пассажиров,

обеспечить должное санитарное состояние внутри транспортных средств.

Что касается внешнего вида водителей, то “во избежание конфликтных ситуаций” их призвали в праздничные дни придерживаться делового стиля и следить за опрятным видом. На время праздничных мероприятий в городе им рекомендовали носить белый верх и темный низ, а вот домашнюю и спортивную одежду, а также пляжные майки, шорты, сланцы “исключить из одежды”.

“В случае несоблюдения данных требований будут применяться штрафные санкции”, - заявили на предприятии, не уточнив при этом, какие именно штрафы предусмотрены за нарушение дресс-кода для водителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года Межрегиональная ассоциация перевозчиков совместно с творческим объединением “Открытый университет” создали памятку для белорусских водителей маршруток и автобусов. По задумке авторов, следуя их инструкциям, водители смогут “создать приятную атмосферу и избежать конфликтов” при перевозке пассажиров. Для последних также разработали отдельные рекомендации, в том числе, и касающиеся внешнего вида водителей.

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Напомним, в настоящее время по всей Беларуси Госавтоинспекция проводит масштабные рейды, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров в маршрутках регулярного сообщения. Эти рейды планируют проводить до 19 июня.

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