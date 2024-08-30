"Должны знать наизусть" - В Минлесхозе Беларуси назвали 2 обязательных требования к идеологам

Опубликовано: 30.08.2024 10:19 , Обновлено: 30.08.2024

Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун потребовал "усилить" требования к идеологам отрасли и назвал два обязательных.

Драгун по итогам кадрового дня в ведомстве отметил, что в Минлесхозе “серьезный спрос” с главных лесничих и лесничих предприятий. Они должны буквально наизусть знать и Лесной кодекс, и документы в его развитие. Какой уровень ответственности на их плечах! - подчеркнул первый замглавы Минлесхоза.

Фото: Минлесхоз Беларуси

И добавил, что идеолог - это “такой же” заместитель руководителя и требования к нему “должны быть соответствующими”.

“Чтобы идти в коллективы, уметь разговаривать с людьми, в том числе на острые темы, он должен как минимум знать историю страны, полностью владеть общественно-политической обстановкой”, - рассказал Драгун.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на выездном заседании коллегии ведомства в Поставском лесхозе 28 августа потребовал привлекать к ответственности руководителей предприятий за “элементарные вещи”.

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Также мы писали, что первый замминистра лесного хозяйства Драгун на выездном заседании коллегии ведомства в Светлогорском районе Гомельской области в конце июля потребовал от директора одного из лесхозов вынести из его рабочего кабинета микроволновую печь.

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