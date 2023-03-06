Могут ли белорусы вернуть квартиру, которую подарили? Минюст подсказал один вариант

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Опубликовано: 06.03.2023 16:31 , Обновлено: 06.03.2023

Что делать, если вы подарили квартиру (оформив соответствующие документы), но захотели ее вернуть? В Белорусской нотариальной палате Министерства юстиции озвучили один из возможных вариантов. А мы посмотрели, какие способы есть еще.

[info_b]Чтобы правильно подарить квартиру, нужно оформить договор дарения. Это сделка, по которой собственник недвижимости безвозмездно передает его в собственность другому человеку (одаряемому). [/info_b]

По словам нотариуса Витебского нотариального округа Оксаны Князевой для газеты «Сцяг перамогі», вернуть квартиру без обращения в суд можно, прописав в тексте договора право отменить дарение “в случае смерти одаряемого”. В этом случае происходит одностороння сделка, согласно которой одаряемый лишается права собственности на недвижимость, и возникновения его у дарителя.

Собственник квартиры всегда сам решает, прописывать это право в договоре или нет. Нотариус подчеркнула, что это повлияет на то, сможете ли вы вернуть недвижимость себе или ее передадут по наследству.

Однако есть один нюанс . Важно, чтобы на день смерти одаряемого имущество принадлежало именно ему.

[info_b]К слову, правила об отмене дарения не применяются к подаркам, не превышающим 5 базовых величин (сейчас 185 рублей).[/info_b]

К кому обращаться за возвратом квартиры?

Если человек, которому вы подарили квартиру, умер, то отмену дарения может удостоверить любой нотариус (если право на отмену прописано в документе).

Для этого нужно:

подать нотариусу в двух экземплярах заявление об отмене дарения. В нем должны быть дата удостоверения договора дарения, ФИО дарителя и одаряемого, ФИО нотариуса (с указанием его статуса и наименования нотариального округа или нотариальной конторы), удостоверившего договор, номер регистрации в реестре для регистрации нотариальных действий, предмет договора, место нахождения имущества.

Принести свидетельство о смерти одаряемого или других документов, подтверждающих факт смерти;

Принести оригинал договора, по которому отменяется дарение.

Предоставить информацию из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

После нужно обратиться в организацию по госрегистрации недвижимого имущества для регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на свое имя.

В какой срок можно отменить дарение

Сроки, по словам нотариуса, не прописаны. Но лучше всего отменить дарение в течение 6 месяцев со дня смерти одаряемого и до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Дело в том, что иначе может возникнуть спор о праве, который разрешается в суде. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным расходам.

Какие еще есть способы вернуть квартиру?

Есть еще один способ вернуть квартиру, которую вы подарили, без суда.

Как прописано в пункте 1 статьи 549 Гражданского кодекса (ГК) Беларуси, это возможно в случае, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-то из членов его семьи, близких родственников или умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

«В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя», — также сказано в документе.

Расторжение договора

Также вы можете вернуть квартиру, расторгнув договор : по соглашению сторон или через суд.

Согласно пункту 2 статьи 420 ГК, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором.

«Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора», — сказано в документе.

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