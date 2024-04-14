"Должно вызывать тревогу" - В милиции посоветовали белорусам проверить фотографии в телефонах подростков

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Опубликовано: 14.04.2024 12:56 , Обновлено: 14.04.2024

Милиция посоветовало белорусам постоянно контролировать поведение своих детей и подростков в интернете, а также периодически проверять содержимое их личных телефонов, уделяя особое внимание фотографиям. На что именно следует обращать внимание родителям, рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозов.

Рассказывая о борьбе с оборотом наркотиков в Беларуси в эфире гостелеканала ОНТ, Беркозов в числе прочего дал советы родителям белорусских подростков, чтобы те не оказались вовлечены “в незаконную деятельность по распространению и употреблению наркотиков”. Он возложил ответственность за это исключительно на родителей. По его словам, избежать этого можно исключительно благодаря воспитанию в семье, личному примеру, общению и “постоянному контролю” со стороны родителей.

“Родителям нужно в первую очередь понимать: они думают, что отдав ребёнка в детский сад, школу, этот детский сад или школа его воспитает и ребёнок никогда в жизни не будет связан с наркотиками. На самом деле это не так. Всё зависит, на самом деле, от морально-психологического климата в семье”, - заявил Беркозов.

Представитель ГУВД перечислил ряд косвенных признаков того, что ребёнок может заниматься незаконной “деятельностью по распространению и употреблению наркотиков”. Вот что, по словам Беркозова, “должно вызывать тревогу у родителей”:

появившиеся непонятно откуда лишние карманные деньги,

дорогая одежда,

банковские карты, оформленные на других людей,

фотографии с участков местности в телефоне с координатами,

появившиеся в доме зип-пакеты, электронные весы, перчатки.

В качестве действенных мер профилактики правонарушений в сфере оборота наркотиков милиционер назвал ставшими популярными в последнее время у правоохранительных органов Беларуси “стрим-семинары” для школьников с участием осужденных. Ранее Telegraf.news рассказывал о подобной практике МВД Беларуси.

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Кроме того, Telegraf.news сообщил, что в декабре прошлого года министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что белорусских школьников, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, смогут направлять в спецшколы для реабилитации. Планируется, что мероприятия “комплексной реабилитации” для таких детей будут включать в себя медицинский, психолого-педагогический и образовательный компоненты.

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