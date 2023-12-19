МВД Беларуси организовало "стрим-семинары" школьников с заключенными. Зачем?

Опубликовано: 19.12.2023 14:09 , Обновлено: 19.12.2023

Белорусские милиционеры в преддверии зимних каникул организовали для школьников "стрим-семинары" с участием осужденных. Об этом сообщил сотрудник МВД Андрей Кудрицкий.

Он объяснил, что сделали это в рамках “широкомасштабной профилактической акции, направленной на недопущение вовлечения молодежи в потребление и сбыт наркотиков”.

Так, по информации МВД, с помощью таких “стрим-семинаров” с заключенными подросткам “доступно рассказывают о вреде запрещенных веществ и последствиях, наступающих при их распространении”.

Кроме того, перед зимними каникулами для школьников организовали:

посещение “антинаркотических площадок”;

“sms-информирование”;

“размещения соответствующего контента в соцсетях”.

К слову, милиционеры посетили уже более 1,3 тысячи учебных заведений.

“Счет организованных стримов и тематических семинаров, в том числе на антинаркотических локациях, идет на десятки”, — отметил Кудрицкий.

Он добавил, что также “акция направлена на включение в активную профилактическую работу педагогов, представителей общественных организаций, родителей”. Она продлится до 22 декабря.

Ранее Телеграф писал, что в некоторых регионах страны спасатели решили устроить рейды по местам зимнего отдыха детей. В первую очередь, они пришли на снежные горки. О штрафах речи в сообщениях не шла, зато в ведомстве рассказали, что там делали.

МЧС Беларуси устроила рейды по детским снежным горкам. Что там делают?