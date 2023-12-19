МВД Беларуси организовало "стрим-семинары" школьников с заключенными. Зачем?
Белорусские милиционеры в преддверии зимних каникул организовали для школьников "стрим-семинары" с участием осужденных. Об этом сообщил сотрудник МВД Андрей Кудрицкий.
Он объяснил, что сделали это в рамках “широкомасштабной профилактической акции, направленной на недопущение вовлечения молодежи в потребление и сбыт наркотиков”.
Так, по информации МВД, с помощью таких “стрим-семинаров” с заключенными подросткам “доступно рассказывают о вреде запрещенных веществ и последствиях, наступающих при их распространении”.
Кроме того, перед зимними каникулами для школьников организовали:
- посещение “антинаркотических площадок”;
- “sms-информирование”;
- “размещения соответствующего контента в соцсетях”.
К слову, милиционеры посетили уже более 1,3 тысячи учебных заведений.
“Счет организованных стримов и тематических семинаров, в том числе на антинаркотических локациях, идет на десятки”, — отметил Кудрицкий.
Он добавил, что также “акция направлена на включение в активную профилактическую работу педагогов, представителей общественных организаций, родителей”. Она продлится до 22 декабря.
Ранее Телеграф писал, что в некоторых регионах страны спасатели решили устроить рейды по местам зимнего отдыха детей. В первую очередь, они пришли на снежные горки. О штрафах речи в сообщениях не шла, зато в ведомстве рассказали, что там делали.
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