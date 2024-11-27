«До ужаса боюсь 1 января» - Зооволонтёр рассказала, почему белорусы перестанут забирать не передержку бездомных животных

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Опубликовано: 27.11.2024 10:43 , Обновлено: 27.11.2024

С 1 января 2025 года белорусы по закону не смогут забирать не передержку бездомных животных, а сотням питомцев, которым волонтёры не успеют найти новых хозяев, грозит усыпление. Об этом заявила зооволонтер Светлана Гарист, которая объяснила противоречивые нюансы нового законодательства.

Ситуация стала следствием президентского указа, подписанного ещё в апреле этого года. Основные его положения вступят в силу с 1 января 2025 года. В числе прочего в новом законе прописали чёткие требования по созданию и работе пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, их нельзя будет размещать в жилых домах, то есть, по сути, вводится прямой запрет на волонтёрские центры помощи бездомным животным, которые сегодня зачастую размещаются, по сути, на загородных участках волонтёров.

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“Я до ужаса боюсь того, что будет с нашими животными после 1 января,” - заявила Гарист, отметив, что для зооволонтёров грядущие изменения произойдут “не в лучшую сторону”. По её словам, все частные “передержки” окажутся под угрозой.

По новому законодательству действующие приюты обязаны будут вывести дома, где содержатся животные, из жилого фонда и привести свою территорию в соответствие требованиям санитарно-гигиенических нормативам.

“Эти требования обычный человек не в состоянии выполнить даже просто финансово. Это невозможно. Волонтёры просто перестанут забирать животных с улицы”, - убеждена зоозащитница.

Впрочем, по словам Гарист, это лишь полбеды. Ещё большее опасение волонтёров вызывает судьба тех собак и кошек, которые уже оказались на передержке и для которых волонтёры ищут новых хозяев. По словам зоозащитницы, всем им с 1 января грозит принудительное усыпление.

“Может возникнуть момент, когда придут “дяди в форме”, и мы ничего против закона сделать не сможем”, - посетовала Гарист и призвала белорусов оказать помощь добровольцам, которые приютили бездомных животных.

Со своей стороны волонтёры пообещали оказывать помощь тем, кто заберёт в семью из временного приюта собаку или кота - при необходимости обеспечить их кормом для питомца, будкой для собаки и оказывать иную необходимую помощь, чтобы животных не усыпили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что со вступление в силу нового закона изменения ждут и самих владельцев домашних животных. К примеру, владельцев опасных пород собак обяжут проходить специальные курсы по их содержанию и получать удостоверение в срок до 1 июля 2025 года.

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