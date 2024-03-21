Совет Республики одобрил закон, обязывающий владельцев собак в Беларуси проходить спецкурсы. Каких пород касается?

Опубликовано: 21.03.2024 10:16 , Обновлено: 21.03.2024

Совет Республики в среду, 20 марта, одобрил законопроект об ответственном обращении с животными. Он содержит ряд правил, которые в том числе должны будут соблюдать владельцы потенциально опасных пород собак.

Одно из главных нововведений состоит в том, что владельцы собак, породы которых относятся к потенциально опасным, должны будут пройти специальный курс по их содержанию. Инициатором предложения стала депутат нижней Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич. Она уточнила, что речь идёт речь не только о животных-компаньонах, лабораторных, служебных, но и тех, которых используют в культурной деятельности и спорте.

В документе прописано, что “собственники собак, требующих особой ответственности владельца, опасных собак, приобретшие этих животных до 1 января 2025 года и не прошедшие специальные курсы, обязаны пройти специальные курсы до 1 июля 2025 года”.

Также депутат напомнила, что “существует повышенная ставка налога для этой категории собак”. В 2024 году размер налога для владельцев обычных пород вырос на 80 копеек – с 11,1 до 11,9 белорусских рубля. Хозяева потенциально опасных пород собак вместо прежних 55,5 рублей должны будут заплатить 59,6 рублей, сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси.

К слову, в 2001 году в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия определили 40 потенциально опасных пород собак. Вот некоторые из них:

Американский питбуль (по мнению журнала Forbes, является самой опасной собакой в мире); кавказская овчарка; бультерьер; доберман; ротвейлер; немецкий дог; чёрный терьер; московская сторожевая; румынская овчарка; леопардовая гончая и др.

Ранее Телеграф писал, что белорусским льготникам снова разрешили покупать готовые квартиры вместо участия в долевом строительстве. Таким образом, уже в этом году белорусы, имеющие право приобрести жильё на льготных условиях, снова смогут покупать уже готовые квартиры, а не только участвовать в долевом строительстве, как это происходит сейчас.

Белорусским льготникам снова разрешили покупать готовые квартиры вместо участия в долевом строительстве