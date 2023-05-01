"Думал, что словил глюк" - В Гродно на улице заметили лося

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Опубликовано: 01.05.2023 12:44 , Обновлено: 01.05.2023

Житель Гродно в 6 утра заметил на улице лося. Все бы ничего, но все произошло не на окраине областного центра, а на мосту на улице Победы.

«Я ехал около 6 утра по улице Победы, когда впереди на проезжей части, посреди путепровода у стеклозавода увидел лося! Сначала думал, что словил глюк. Откуда здесь, по сути в центральной части города взяться такому животному. Но нет, это лось, живой, настоящий!” ,- передает слова очевидца Автогродно.

https://youtu.be/VpT9tjmWeKc