Белорусам предложили сообщать в милицию о дорогих покупках своих детей. Что с ними сделают?

Опубликовано: 20.09.2023 13:23 , Обновлено: 20.09.2023

В Министерстве внутренних дел дали рекомендации родителям белорусских детей и подростков, которые подозревают, что их ребенок может быть втянут в "противоправную деятельность". Насторожить родителей, по словам правоохранителей, должно "появление денег неизвестного происхождения, банковских карт, гаджетов и дорогих покупок". В этом случае родителям рекомендовали обращаться в милицию.

“Если есть подозрения, что ваш ребенок втянут в противоправную деятельность, поговорите с ним откровенно, при необходимости обратитесь в милицию. Внимательное отношение к жизни подростков поможет уберечь их от беды”, - заявил представитель МВД Андрей Кудрицкий.

[info_b]По данным МВД, в 2023 году за наркопреступления в Беларуси задержали 48 несовершеннолетних. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в ведомстве объясняют такую статистику “большой профилактической работой всех заинтересованных”, как госорганов и общественных организаций, так и родителей и педагогов, работающих с детьми и подростками.[/info_b]

В ведомстве обратили внимание на то, что абсолютное большинство наркопреступлений сегодня совершают посредством интернета. Поэтому родителям рекомендовали “обращать внимание” на то, с кем общаются их дети в сети, какие сайты они посещают, какие приложения устанавливают на свои гаджеты.

“Многие молодые люди ориентированы на материальные блага, желание быстрого заработка и убеждены в мифической анонимности в интернете а, соответственно, и безнаказанности. Этим пользуются наркоторговцы, умело расставляя ловушки для желающих обогатиться подростков”, - отметил Кудрицкий.

В МВД попросили белорусов не брать кредиты. Это как?

Ранее Телеграф рассказывал, что милиция призвала белорусов бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов. По данным МВД, в Беларуси участились случаи нового способа мошенничества, при котором “жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам”.