В Беларуси с 1 июля ограничили продажу жидкостей для вейпов. Кого накажут согласно КоАП и УК?

Опубликовано: 25.06.2023 10:51 , Обновлено: 25.06.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) напомнило о введении лицензий для розничной торговли нетабачными никотиносодержащими изделиями и жидкостями для электронных систем курения. Такие лицензии станут обязательными уже с 1 июля, а за их отсутствие для продавцов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Лицензирование этих видов товаров в Беларуси ввели ещё с 1 января 2023 года, однако до 1 июня розничным торговцам разрешили продавать нетабачные никотиносодержащие изделия и жидкостями для вейпов и без лицензий. Однако, этот переходный период, который продавцам дали для получения лицензии, близится к концу.

Как пояснили в МНС, если такие торговые точки планируют и впредь продавать данные продукты, им необходимо оформить лицензию (часть первая пункта 5 статьи 315 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании»).

При этом тем субъектам хозяйствования, у которых на 1 января 2023 года уже была оформлена лицензия на торговлю алкогольными напитками или табачными изделиями, для торговли нетабачными никотиносодержащими изделиями и жидкостями для вейпов также теперь нужно получать отдельную лицензию. Однако, им разрешается не приостанавливать продажу этих товаров, даже если лицензию они ещё не получили, но соответствующее уведомление в лицензирующий орган успели направить до 1 июля.

Субъекты хозяйствования, которые эти условия не выполнили, с 1 июля 2023 года торговать никотиносодержащими изделиями и жидкостями для вейпов не имеют права, предупредили в МНС и рассказали, какая ответственность грозит за нарушение запрета.

Что грозит предпринимателям за торговлю жидкостью для вейпов без лицензии?

Так, привлечь владельцев объектов розничной торговли могут по части 1 статьи 13.3 КоАП. По ней индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 до 200 базовых величин (от 370 до 7,4 тыс. рублей на сегодня) с потенциальной конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате деятельности без лицензии. Для юридического лица санкция по этой статье составляет до 500 базовых величин (18,5 тыс. рублей) также с возможной конфискацией до 100% суммы доход.

Более того, за розничную торговлю этими товарами без лицензии могут привлечь и к уголовной ответственности - по статье 233 УК РБ. За это предпринимателей могут не только оштрафовать и конфисковать доход в пользу государства, но и лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и даже арестовать на срок до двух лет.