Что делать белорусам, чьи соседи курят на лестничной клетке? Накажут даже за вейп

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Опубликовано: 29.05.2023 17:27 , Обновлено: 29.05.2023

Нередко белорусы сталкиваются с ситуацией, когда их соседи выходят курить на лестничную клетку, а весь дым идет в квартиры. Что же делать в таких случаях? В милиции рассказали, как повлиять на таких соседей и какой штраф им может грозить.

По словам участкового инспектора Октябрьского РУВД столицы, «если на замечания сосед не реагирует, необходимо обратиться к участковому инспектору милиции», передает госагентство «Минск-Новости».

Исходя из этих слов, получается, что сначала с курящим на лестничной клетке соседом стоит просто поговорить. Но если ситуация не изменится, тогда уже можно обратиться в милицию, чтобы участковый составил протокол на нарушителя. Для этого нужно написать заявления, в котором написать дату, время и место произошедшего, а также, по возможности, имя-фамилию соседа и номер его квартиры. Кроме того, как пишет агентство, лучше иметь фотографию нарушения в качестве доказательства. А если в подъезде установлены камеры, нужно указать это в заявлении.

Что же тогда грозит соседу? Дело в том, что лестничная клетка входит в список запрещенных для курения мест. Также как и другие помещения многоквартирных жилых домов, а еще лифты, детские площадки, подземные переходы и т.д. Поэтому, согласно статье 19.9 Кодекса об административных нарушениях (КоАП), за нарушение полагается штраф до 4 базовых величин (сейчас до 148 рублей).

К слову, запрет касается не только обычных сигарет, но и электронных (вейпов).

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