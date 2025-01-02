До -9°С и метель. Синоптики предупредили белорусов о "сильном порывистом ветре". Где зафиксировали настоящий шторм?

Опубликовано: 02.01.2025 11:29 , Обновлено: 02.01.2025

Несмотря на то, что на календаре январь, зима, судя по всему, пока не торопится вступать в свои права. И если Новый год большинство белорусов встречало под дождём и мокрым снегом, то, увы, эта тенденция сохранится (по крайней мере, на первых январских выходных). Между тем один из районов Гродненщины и вовсе заштормило: там синоптики зафиксировали сильный ветер с порывами почти до 80 км/ч.

Речь идёт о Новогрудском районе. По информации тематического канала о погоде “Метеовайб”, который проанализировал погодные данные Белгидромета, в ночь на 2 января максимальные порывы ветра там достигли своей штормовой силы — 79,2 км/ч. Что касается Беларуси в целом, то за последние сутки стихия разогналась до 54-65 км/ч.

Чего ждать на выходных?

По данным Белгидромета, в пятницу, 3 января, погоду в Беларуси будет определять “прохладная неустойчивая воздушная масса”. Это значит, что местами по стране пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. На отдельных участках дорог синоптики пообещали гололедицу, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными.

Что касается ветра, он будет западным, местами порывистым, а ночью по востоку — сильным порывистым, предупредили специалисты. Минимальная температура воздуха в тёмное время суток составит 0..-6°С, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах -3..+2°С.

В субботу, 4 января, в Республике будет всё также облачно с прояснениями, на большей части страны ожидается кратковременный снег. Более того, местами, по данным Белгидромета, нас ждёт метель и гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, во многих районах — сильный порывистый. Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -2..-7°С, а днём — до 0..-4°С.

В воскресенье, 5 января, погодные условия будут формировать “малоактивные фронтальные разделы” и “воздушные массы арктического происхождения”, сообщили в Белгидромете. На солнце надеяться не стоит: в стране всё также будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, а днём на большей части территории пройдёт кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. В тёмное время суток температура опустится до -2..-9°С, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах 0..-5°С.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики кардинально изменили свой прогноз для Беларуси на январь. Вместо положительной температурной аномалии, которая наблюдалась в Республике на протяжении осени и декабря, численные модели расчёта погоды теперь прогнозируют прямо противоположное — температурные значения ниже климатической нормы.

«Прогноз кардинально поменялся» — Синоптики пообещали белорусам «суровый» январь