«О соблюдении сроков и качества» – Госконтроль дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на исполнение заявок в ЖКХ

Опубликовано: 06.02.2024 19:04 , Обновлено: 06.02.2024

Комитет государственного контроля сообщил, что открывает короткий номер 191 по вопросам качества и сроков выполнения заявок, поступивших от граждан в контакт-центры «115» и интернет-портал «Моя республика 115.бел». На прием звонков отвели три дня – с 7 по 9 февраля.

В КГК уведомили, что будут принимать следующую информацию:

о нарушениях установленного порядка и сроков выполнения заявок по вопросам ЖКХ;

о ненадлежащем качестве исполнения заявок (устранения претензий), необоснованном снятии их с контроля;

фактах неудовлетворительной организации приема заявок (к примеру, длительном ожидании ответа оператора).

По номеру 191 можно звонить с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

А еще можно прислать сообщение в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.

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