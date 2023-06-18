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Штраф до 370 рублей. За сколько метров от озера или реки белорусам можно ставить машину?

Штраф до 370 рублей. За сколько метров от озера или реки белорусам можно ставить машину?
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Все белорусские водители знают, что автомобиль рядом с рекой или озером ставить нельзя. Но не все соблюдают, за что полагается штраф. В милиции напомнили, что запрет касается не только пляжей, но и любых мест рядом с водоемами. На сколько точно метров от воды должна стоять машина?

«Статьи 53 и 54 (пункт 1.11 пункта 1) Водного кодекса Республики Беларусь гласят, что стоянка ТС ближе 30 метров по горизонтали от береговой линии не допускается. Правило распространяется не только на пляжи, но и на все иные водоохранные территории”, - рассказали в пинской милиции, напомнив о недавнем случае, когда касания молодых людей решила помыть машину прямо в речке.

В силовом ведомстве напомнили, что за нарушение данного закона полагается штраф до 10 базовых величин (до 370 рублей). Для ИП и юридических лиц ещё больше.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси наступила жара, и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, она не спадет. Далеко не у всех и не всегда получается выбраться позагорать на пляже. А можно ли это делать прямо у подъезда? А в городском парке? Не грозит ли за это штраф?

До 1110 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф

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