До 72 км/ч. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра по всей Беларуси

📷 Фото

Опубликовано: 12.12.2025 14:16 , Обновлено: 12.12.2025

Белгидромет ухудшил свой прогноз на выходные для всех регионов страны. Из-за усилившегося северо-западного ветра, который будет провоцировать образование гололедицы на дорогах, по всей Беларуси, объявили оранжевый уровень опасности.

По информации Белгидромета, сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), будет сохраняться до 21:00 пятницы, 12 декабря, на Гомельщине - до утра субботы, 13 декабря.

Сильный ветер в сочетании с резким похолоданием, которое надвигается на Беларусь, по прогнозам синоптиков, спровоцирует образование опасной гололедицы. Такие опасные метеоусловия практически по всей стране будут сохраняться на протяжении всей субботы - до 21:00, по расчётам Белгидромета.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 13.12.2025

В МЧС предупредили белорусов о возможных нарушениях электроснабжения и аварийных отключениях электрических подстанций. Тем, кто в выходные решится сесть за руль, следует готовиться к непростым условиям на дороге - возможным затруднениям движения транспорта и повышенному риску дорожно-транспортных происшествий. Горожанам в МЧС посоветовали по возможности вовсе отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Пешеходам, в свою очередь, следует учесть повышенный риск травматизма и дали такие практические рекомендации на выходные:

передвигаться с особой осторожностью, не торопясь, наступая на всю подошву - так меньше риск поскользнуться;

на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, которые может повалить резким порывом ветра;

по той же причине - избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Белгидромет также предупредил, что с воскресенья, 14 декабря, Беларусь окажется под влиянием контрастных фронтальных разделов, надвигающихся на нашу Республику с Балтийского моря. Из-за этого увеличится вероятность снега и мокрого снега, так что гололедица на дорогах и налипание мокрого снега по утрам, вероятнее всего, никуда не уйдут как минимум до понедельника, 15 декабря.

Оперативный прогноз по температуре на ближайшие три дня от Белгидромета следующий:

суббота, 13 декабря: днём -1..-5°С, по юго-западу 0..+4°С; ночью - до -7°С по северу;

воскресенье, 14 декабря: днём от -5°С по востоку до +6°С западу, ночью -2..-9°С, по западу-1.. +4°С;

понедельник, 15 декабря: днём -1..+6°С, ночью -1..-8°С, по востоку при прояснениях до -11°С, местами 0..+3°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты предупредили, что в результате нынешнего “вторжения” холодной арктической воздушной массы настоящие декабрьские морозы достанутся далеко не всем белорусам. Жители некоторых районов страны, вероятнее всего, вообще не заметят существенных изменений температурного фона аномально тёплого декабря.

Появился график 3-дневной зимы в Беларуси. Где морозы до -8°C не наступят?