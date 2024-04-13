До 72 км/ч. Белгидромет спрогнозировал сильный ветер 14 апреля во многих районах Беларуси

Опубликовано: 13.04.2024 15:52 , Обновлено: 13.04.2024

Белгидромет предупредил белорусов об усилении западного ветра утром и днем 14 апреля во многих районах страны. Соответствующее сообщение появилось на сайте службы метеорологических прогнозов.

По прогнозу синоптиков, ожидаются порывы ветра до 15 - 20 м/c ( 54 - 72 км/ч ). По шкале Бофорта, скорость ветра до 17,1 м/с - это крепкий ветер (качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно), а до 20,7 м/с - это уже очень крепкий ветер (на деревьях ломаются сучья, идти против ветра очень трудно).

В целом же белорусов 14 апреля ждет облачная с прояснениями погода, ночью на севере страны пройдут небольшие дожди, утром - уже на большей части Республики, так что зонтики следует взять всем. Кроме того, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +5..+11°С , днем будет доходить до +13°С на севере и до +23°С на юге.

Ночью территория страны будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, которая сформируется в «прохладной воздушной массе». Утром и днем погоду будут определять «атмосферные фронты от циклона», который смещается с юга Скандинавии на Финский залив.

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